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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد إعداد القادة يشهد انطلاق البرنامج التدريبي لأعضاء البعثات والمهمات العلمية

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء البعثات والمهمات العلمية، الذى ينظمه معهد إعداد القادة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور محمد سمير حمزة، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وبحضور الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، ووكيل النقابة.

وخلال كلمته نقل الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متحدثا عن هدف البرنامج التدريبي لأعضاء البعثات والمهمات العلمية والمتمثل فى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتمثيل مصر بشكل فعال، وتعتبر البعثات الخارجية فرصة مهمة لتمثيل بلادنا وتعزيز تواجدنا العلمي والثقافي في المجتمع الدولي، حيث تساعد هذه البعثات فى تزويد المعرفة والتجارب والتعاون مع الباحثين والعلماء من جميع أنحاء العالم، فهى تعد فرصة لنشر ثقافتنا .

وأكد الإعلامي أيمن عدلي خلال كلمته على دور معهد إعداد القادة الرائد والمتميز، فيعد المعهد منبرًا لتسليط الضوء على الشخصيات المشرفة والنماذج الناجحة، حيث يتم دعوة مجموعة متنوعة من القادة والمثقفين والمبدعين لمشاركة خبراتهم وقصص نجاحهم، فيساهم  في بناء الوعي في عقول الشباب وتشجيعهم على تحقيق طموحاتهم وتطوير مجتمعاتهم .

وخلال فعاليات اليوم الأول للبرنامج تم إلقاء محاضرة عن فن الاتيكيت والبروتوكول والمراسم، وقد قام بتقديمها الدكتور حسام الدين الشريف، وكيل المعهد. 
ففي بداية كلمته، أكد على أهمية تنمية مهارات المتدربين في هذا المجال حتى يتمكنوا من أن يكونوا خير سفراء لبلادهم، وعلى الرغم من أن لكل مجتمع عاداته وتقاليده الخاصة، إلا أن السلوك الراقي يمكن لأي شخص اكتسابه من خلال التعلم، مثل احترام سلوك الآخرين ونمط حياتهم، وهذا شرط أساسي لكسب احترام الآخرين للفرد، وهذا ما يُعرف بقواعد البروتوكول والإتيكيت.
كما تناولت المحاضرة الفرق بين الإتيكيت والبرتوكول والمراسم، والتطرق لتوضيح مفهوم الاتيكيت، اتيكيت المصافحة والتعارف والمحادثة، وكذلك  إتيكيت الملابس وإتيكيت الدعوات وغيرهم من المعلومات المتصلة بهذا الشأن .

 

 

التعليم العالي والبحث العلمي البعثات الخارجية الباحثين والعلماء الإعلامي أيمن عدلي Jobs Education

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