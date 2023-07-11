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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صورا الأسئلة.. ضبط طالبين بالثانوية العامة في القاهرة والدقهلية خلال امتحان الديناميكا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أدى اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة امتحان الديناميكا 2023 ، وبلغ إجمالى عدد الممتحنين (94771) طالب وطالبة في (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأدى عدد (1824) طالب/ طالبة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM امتحان مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، وامتحان مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات ، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة في لجان امتحانات الثانوية العامة في مدارس المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة ثانية).

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم ، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

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وخلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير  امتحانات الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد حالتين بمحافظتى ( القاهرة والدقهلية) حيث تم ضبط الطالبين لدى قيامهما بنشر ورقة من كراسة الأسئلة على موقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على جهازي الهاتف المحمول المستخدمة، وعمل محضر إثبات حالة بالواقعتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين اللذان تم ضبطهما، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

 التعليم : سنتصدى لأى محاولات غش

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة في لجان  امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) سيؤدون يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2٠٢٣ الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وسيؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات يوم الخميس الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٣ بينما سيؤدى طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المكفوفين غدًا الأربعاء الموافق 12 يوليو امتحان مادة الاقتصاد .

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