بقيمة 15 مليون دولار.. النواب يوافق على منحة أمريكية لمواجهة التغيرات المناخية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على اتفاق منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن مبادرة تغير المناخ بمبلغ 15 مليون دولارامريكي تقدم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والموقعة بتاريخ 29/9/2022 .

واستعرض حسام حسام عوض رئيس لجنة الطاقة والبيئة تقرير اللجنة بشأن الاتفاق، مؤكدا ان الاتفاق يهدف الى تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكييف والتخفيف من الاثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ وتقنين الانبعاثات المرتبطة بالوقود الاحفوري والحفاظ على النظم البينية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظام البيئي للبحر الاحمر وتعزيز النظم المناخية والبنية التحتية لتحسين المناخ والدعم التنظيمي وتطوير الهياكل المؤسسية والتنسيق الشامل عبر الكيانات وتفعيل نظام القياس والابلاغ والتحقق .

وابدى النواب ترحيبهم بالاتفاق في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية وهو ما ظهر خلال قمة المناخ cop27 التي استضافتها مصر بشرم الشيخ نوفمبر الماضي وانجزت عددا من الاتفاقيات في ظل التوجه المصري نحو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .

واضاف عوض الله ان الوكالة الامريكية تدعم الحكومة المصرية لتعزيز انظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المرونة في مواجهة اثار التغيرات المناخية .

كما وافق مجلس النواب ايضا خلال الجلسة العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2023 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية الى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الأقليمي الافريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "afra" والتي نصت على ان تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلا من العمل على مدها وتجديدها كل 5 سنوات .

وأوضح عوض الله أن اتفاق "افرا" هو اتفاق قانوني دولي على مستوى القارة الافريقية يعمل في اطار تطوير التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية وعدد الدول الاعضاء فيه 45 دولة افريقية وتقدم المساعدات للدول الاعضاء في الزراعة والمياه والانتاج الحيواني ومعالجة النفايات والتكنولوجيا النووية والامان النووي .