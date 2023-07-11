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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يحذر قادة الناتو من عدم وضع إطار زمني لقبول بلاده بالحلف

زيلينسكي
زيلينسكي

حذر  الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، قادة حلف الناتو، من عدم وضع إطار زمني لانضمام أوكرانيا للحلف، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

قال زيلينسكي : إنه ”أمر غير مسبوق وسخيف” أن لا يتم وضع  إطار زمني لدعوة انضمام بلاده إلى حلف الناتو العسكري.

وأضاف : "يبدو أنه لا يوجد استعداد لدعوة أوكرانيا إلى الناتو أو جعلها عضوًا في الحلف . بالنسبة لروسيا ، هذا يعني حافز لمواصلة إرهابها".

من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، في وقت سابق اليوم ، إن زيلينسكي سيحضر قمة الناتو في فيلنيوس بليتوانيا. 

وشدد أمين عام الناتو على أن أوكرانيا ستتلقى ”رسالة قوية وإيجابية” بخصوص عضويتها.

وتضغط كييف بقوة من أجل الانضمام إلى الناتو في أعقاب التدخل الروسي الشامل، لكن مسؤولين في التحالف الأمني،​ قالوا سابقًا إن عضويتها من غير المرجح أن تحدث في الوقت الذي تشن فيه الحرب على الأراضي الأوكرانية.
 

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