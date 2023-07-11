إقرار 188 قانونا و44 اتفاقية دولية | ملخص انتهاء دور الانعقاد الثاني لـ مجلس النواب

حنفى جبالي:

المجلس مارس دوره الرقابي على أعمال الحكومة بموضوعية وحيادية .. والنواب عملوا كفريق واحد

الحكومة:

قطار التنمية لن يتوقف إلا باكتمال بناء الجمهورية الجديدة

فض مجلس النواب دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعى الثانى بجلسته اليوم وأعرب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى كلمته عن خالص تقديره وامتنانه لجهود النواب المضنية كالتي بذلوها على مدار دور الانعقاد العادي الثالث كما أكد أن المجلس مارس دوره الرقابي على أعمال الحكومة بموضوعية وحيادية وأن النواب أغلبية و معارضة و مستقلين عملوا كفريق واحد من أجل مصلحة الوطن.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة تؤمن أن المسئولية الوطنية تستلزم الاستماع لكل الرؤى للاستفادة من كل المتباينات و هذا ايمانا بأن التكامل هو أقصر الطرق لبلوغ الغاية و هى مصلحة الوطن.

كما أكد أن الحكومة عملت على امداد المجلس بكل البيانات ليتسنى لنا تحقيق المصلحة العامة ..و أننا على يقين بأن المسئولية ستكتمل والقطار لن يتوقف إلا باكتمال بناء الجمهورية الجديدة.

واستعرض المجلس ملخص أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني على مدار دور الانعقاد الثالث للمجلس (أكتوبر 2022- يوليو 2023).

وعلى مستوى الأداء التشريعي أقر المجلس عدداً من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو (188) قانون. وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية ناقش المجلس وأقر عدد (44) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومى.

وعلى صعيد الأداء الرقابي للمجلس ناقش المجلس خلال الجلسات العامة ١٩ بيانا عاجلا و ١٣١٧ طلب إحاطة و ٢٠٤ أسئلة و ٤٨٧ اقتراحا برغبة.

وفى كلمته قال المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس : نتطلع إلى مزيد من الاجتهاد والعمل المخلص، مستلهمين العون من الله عز وجل، حاملين على أعناقكم مسئولية الأمانة التي أُوليتموها، واضعين نُصب أعينكم مصلحة هذا الوطن وثقة الشعب المصري في مؤسسته التشريعية.

و أضاف جبالى :لم يألُ مجلس النواب جهدًا في أن يُكرس طاقات نوابه بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية في أداء مهامه الدستورية المنوط به لخدمة هذا الوطن وتطلعات مواطنيه، وفي مقدمه هذه المهام وضع بنية تشريعية متكاملة تمكن الدولة من تحقيق ما تصبو إليه من أهداف بما يحقق المصلحة العامة في إطار دستوري وقانوني سليم، ويلبي التطلعات نحو البناء وتوفير حياة كريمة آمنة للمواطن المصري، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المستشار حنفى جبالى إلى أن المجلس مارس دوره الرقابي على أعمال الحكومة بموضوعية وحيادية تامة وتعاون مشترك ظهر جلياً في الجلسات العامة للمجلس واجتماعات اللجان النوعية.

وقال: لقد حرصتم جميعاً -أغلبية ومعارضة ومستقلين- على أن ترتقوا بأدائكم البرلماني إلى مستوى يرقى لروح الفريق الواحد والفهم المشترك والعطاء المجرد من أية أهداف أو نوايا خاصة سوى المصلحة العامة من أجل بناء مصر، فقدمتم نموذجاً للممارسة البرلمانية النشطة المسئولة، الحريصة على تحقيق أهداف الوطن.

وأشار إلى أن قاعة المجلس واجتماعات لجانه شهدت مناقشات مستفيضة اتسمت بالوضوح والشفافية، والحرص على تعميق الممارسة الديمقراطية لضمان حق كل النواب بكل انتماءاتها الحزبية في التعبير بحرية عن مواقفهم، لتكون قرارات مجلسكم وتوصياته معبرة عن مختلف الرؤى والاجتهادات الوطنية.

وأضاف رئيس المجلس قائلا :إدراكا من مجلس النواب بأن التعاون والتشاور بين مؤسسات الدولة هو أساس تقدم هذا الوطن وهو اللبنة الأولى القادرة على ضمان الإنجاز لا سيما بمحورية هذه المرحلة في تاريخه، لذا انطلقت ممارساته البرلمانية على أساس من التنسيق الدائم والتشاور الإيجابي مع الحكومة.

و أضاف :وللحق أقول، لم يكن يتسنى للمجلس أن يحقق ما انجزه من مهام تشريعية ورقابية لولا الجهد المتميز الذي بذلته اللجان النوعية في إعداد تقاريرها عن الموضوعات المحالة إليها، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لجميع اللجان النوعية وهيئات مكاتبها التي كانت خلايا العمل الرئيسية للمجلس، حيث واصلت اجتماعاتها وكثفت جهودها من أجل إنجاز مهمتها في بحث كل ما يحال إليها من موضوعات بحثاً متعمقاً ومتأنياً قبل عرضها على المجلس.

كما قال رئيس المجلس :يجدر بي أن أشير إلى ما شهدته الدبلوماسية البرلمانية من نشاط مكثف خلال هذا الدور من حيث التأثير والفاعلية التي كانت ثمرتها اتساع مستوى التعاون والتقارب مع برلمانات الدول الصديقة والشقيقة، وإبرام بروتوكولات التعاون وجمعيات الصداقة البرلمانية، فضلاً عن المناصب البرلمانية الدولية التي حصدتها مصر، والتي تضاف جميعها إلى رصيد العلاقات المصرية الدولية.