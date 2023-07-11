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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: نستهدف دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القيام بتعديلات فورية فى قانون الاستثمار لفتح الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن هدف الدولة فى هذه المرحلة هو دعم جهود القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، موضحا أن اليوم هناك حوافز الدولة أقرتها وأصبحت تشملها تعديلات بأن جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق ستتمتع بالحوافز الجديدة.

وتابع أنه سيتم التوسع فى نطاق الشركات لتحوز على الرخصة الذهبية، طبقا لأى مشروعات تراها الدولة المصرية صالحة للرخصة.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النقد الأجنبي قانون الاستثمار القطاع الخاص

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