مدبولي: نستهدف دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القيام بتعديلات فورية فى قانون الاستثمار لفتح الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن هدف الدولة فى هذه المرحلة هو دعم جهود القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، موضحا أن اليوم هناك حوافز الدولة أقرتها وأصبحت تشملها تعديلات بأن جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق ستتمتع بالحوافز الجديدة.

وتابع أنه سيتم التوسع فى نطاق الشركات لتحوز على الرخصة الذهبية، طبقا لأى مشروعات تراها الدولة المصرية صالحة للرخصة.