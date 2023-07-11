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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة ١٠٠ يوم صحة..

صحة الشرقية: قافلة طبية لنزلاء دار رعاية الكبار وأطفال بلا مأوى بالزقازيق

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وخطة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ١٠٠ يوم صحة، بوصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين، للمساهمة في خلو المجتمع من الأمراض وتمتعه بالصحة والرفاهية، نظمت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، قافلة الطبية لدار رعاية الكبار والصغار بلا مأوى بمدينة الزقازيق، والتابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، والمسندة لجمعية تنمية المجتمع بالبسايسة.

وتولى تنظيم القافلة المكتب الإعلامي بالتنسيق مع إدارة المستشفيات، وإدارة المعامل بمديرية الصحة، والإدارة الصحية بالقنايات، لخدمة الرجال والسيدات والأطفال المتواجدين بالدار، بمشاركة نخبة من الأطباء في التخصصات الطبية المختلفة، من مستشفيات الزقازيق العام وطب وجراحة العيون، وفرق المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة التابعين للإدارة الصحية بالقنايات، في حضور مدير دار الرعاية، ومديرة الإدارة الصحية بالقنايات.

 

وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية توقيع الكشف الطبي علي الحالات المقيمة بالدار، والبالغ عددهم ١٢٧ مواطن، منهم ٤٠ طفل، و ٣٧ سيدة، و٥٠ شخص من الرجال، وذلك في تخصصات "الباطنة، والجراحة، والأطفال، والعظام، والجلدية والتناسلية، والرمد"، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية لهم، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، بجانب تقديم الخدمات الطبية للمقيمين بالدار ضمن المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، منها مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتم الكشف عن الأمراض غير السارية.

 ووجه وكيل الوزارة بتحويل أي حالة مرضية تحتاج إلى عملية جراحية أو استكمال فحوصات طبية لها إلي المستشفيات التابعة للمديرية.

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وفي نهاية الزيارة قدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومديرة إدارة المعامل، ومدير المكتب الإعلامي بالمديرية، ومديرة الإدارة الصحية بالقنايات، ولجميع الأطباء والفرق الطبية المشاركة، على الجهود المبذولة، لخدمة المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية، كما تم إهداء وكيل الوزارة نسخة من القرآن الكريم، تقديراً لدوره في الإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

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