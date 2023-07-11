عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي : الحكومة أعفت 20 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية 3 سنوات

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الدولة تتحرك اليوم طبقا لوثيقة ملكية الدولة لتخريج الدولة من المشروعات ودعم القطاع الخاص .


واضاف مدبولي في مؤتمر صحفي في مجلس الوزراء ان الحكومة اعفت ٢٠ قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة ٣ سنوات ، لافتا ان الحكومة اطلق منذ عامين برنامج الاصلاح الهيكلي لافتا انه تم تنفيذ ٣٥٪؜ من البرنامج في قطاعات الزراعة والاتصالات الصناعات التحويلية .

واشار مدبولي الي انه تم زيادة الصادرات السلعية العام الماضية حيث وصلت الي ٣٥ مليار.

واكد مدبولي ان الحكومة اعلنت عن طرح ٣٢ شركة في البورصة مشيرا الي ان الحكومة كانت تستهدف حتي ٣٠ يونيو ٢ مليار دولار من الطروحات .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

الزمالك عاد للصورة|مفاجأة كبرى بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

الأهلي يفقد جهود 8 لاعبين أمام الزمالك بالدوري.. تعرف عليهم

رسالة مؤثرة من ميدو لجماهير الزمالك بشأن انضمام أمام عاشور للأهلي

المفاوضات جادة.. مهيب عبدالهادي: الزمالك يجهز مفاجأة للرد على صفقة إمام عاشور

ترشيحاتنا

مدبولي : نستهدف الوصول لـ 15 مليون سائح بنهاية عام 2023

س و ج.. محامي محمود كهربا يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك

الحقيقة القاسية.. صدمة لـ زيلينسكي بشأن خطط أمريكا تجاه أوكرانيا

روسيا تعلن مفاجأة مدوية بشأن معارضة بولندا انضمام أوكرانيا لـ الناتو

بلينكن: أوكرانيا لا يمكن أن تصبح عضوا بـ الناتو في خضم الحرب

رئيس الوزراء : تخارجنا من مشروعات بـ 1.9 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسماء| 13 لاعبا خارج الأهلي.. وكولر لا يريد هؤلاء

اعترف به.. 10 معلومات صادمة عن مرض عمرو مصطفى

هل دخل إيمان البحر درويش في غيبوبة منذ عام ؟.. اعرف الحقيقة

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

فيديو

اللي بعده.. الأهلي يقترب من خطف فتوح والزمالك يتخذ هذا الإجراء

القفز من المركب.. تحد جديد يغزو التيك توك يسبب الوفاة في الحال

سرق أفكاري .. تفاصيل حرب على الحجار ومدحت صالح/ فيديو جراف

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ