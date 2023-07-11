مدبولي : الحكومة أعفت 20 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية 3 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الدولة تتحرك اليوم طبقا لوثيقة ملكية الدولة لتخريج الدولة من المشروعات ودعم القطاع الخاص .



واضاف مدبولي في مؤتمر صحفي في مجلس الوزراء ان الحكومة اعفت ٢٠ قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة ٣ سنوات ، لافتا ان الحكومة اطلق منذ عامين برنامج الاصلاح الهيكلي لافتا انه تم تنفيذ ٣٥٪؜ من البرنامج في قطاعات الزراعة والاتصالات الصناعات التحويلية .

واشار مدبولي الي انه تم زيادة الصادرات السلعية العام الماضية حيث وصلت الي ٣٥ مليار.

واكد مدبولي ان الحكومة اعلنت عن طرح ٣٢ شركة في البورصة مشيرا الي ان الحكومة كانت تستهدف حتي ٣٠ يونيو ٢ مليار دولار من الطروحات .