عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جبالى يعلن فض دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الثالث للمجلس، إعمالا للنصوص القانونية واللائحية، مع انتظار قرار رئيس الجمهورية بإعلان قرار الفض في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة 115 من الدستور على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة عقب انتهاء الإجازة البرلمانية، حيث يبدأ العمل في دور الانعقاد من شهر أكتوبر ويستمر حتى يوليو، بحيث يستمر لمدة 9 أشهر بحد أدنى.

مجلس النواب رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية الموازنة العامة الإجازة البرلمانية الدستور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صعود مفاجئ لـ الذهب عالميًا .. المعدن الأصفر يقترب من أعلى مستوى

حقيقة طلب الزمالك تعيين حكم أجنبي لمباراة القمة أمام الأهلي

س و ج.. محامي محمود كهربا يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

7 رسائل هامة لـ رئيس مجلس النواب فى ختام دور الإنعقاد الثالث

ننشر تقرير حصاد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب

ترشيحاتنا

5 جنيهات.. تحرك جديد في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

تنسيق الجامعات 2023.. ننشر توقعات الحدود الدنيا للمرحلة الأولى

مفاجأة.. زيلينسكي يضغط على قادة الناتو لإعادة صياغة البيان الختامي لقمة الحلف

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

%94.. محمد معيط: نستهدف النزول بنسبة الدين في العام المالي الجديد

مدبولي: لولا الزيادة السكانية لكان الوضع الاقتصادي أفضل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشكل مختلف.. قفطان أصالة على عارضة الأزياء يثير جدلا كبيرا

يمنع الإصابة بجرثومة المعدة والسرطان .. مشروب صيفي لن تتوقع فوائده

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

7 أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بالصلع عند الرجال.. تعرف عليها

فيديو

ادعوا له بالشفاء.. ظهور صادم لإيمان البحر درويش.. والنقابة تسعى للوصول إليه

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم | ماذا يحدث ؟

اللي بعده.. الأهلي يقترب من خطف فتوح والزمالك يتخذ هذا الإجراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ