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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى القوات الخاصة وذلك بقيادة قوات المظلات، والذى يأتى فى إطار اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة.

قوات المظلات

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أح محمد محمود عوض قائد قوات المظلات أكد خلالها أن رجال القوات الخاصة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدرات الوطن ، مشيراً إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها ليؤدوا مهامهم بكفاءة وإقتدار ضمن المنظومة المتكاملة لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات الخاصة ، مشيراً إلى أن مقاتلى القوات الخاصة يتميزوا بأساليبهم الإحترافية خلال تنفيذهم مهامهم المكلفين بها بما يتناسب مع طبيعة عملهم فى حماية الوطن وصون مقدساته، مثنياً على دورهم البطولى وتضحياتهم بالغالى والنفيس للحفاظ على أمن الوطن.

وأكد الفريق أول محمد زكى أن القوات المسلحة قد حققت طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالى ، وأنها ستظل دائماً تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق أى إعتبار.

 وأوصى مقاتلى القوات الخاصة بالحفاظ على أعلى درجات الكفاءة القتالية وإتباع أساليب التدريب المتطورة التى تعتمد على الأسس العلمية المدروسة للمحافظة على أدائهم الراقى الذى يتمتعون به.

كما أدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع مقاتلى القوات الخاصة تناول خلاله تطورات الأوضاع فى المنطقة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى، وإستمع إلى أرائهم وإستفساراتهم فى مختلف الموضوعات  ، مشيداً بما لمسه من فهم واعى وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القوات الخاصة قوات المظلات القيادة العامة للقوات المسلحة

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