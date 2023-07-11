مدبولي: نستهدف مضاعفة مواردنا الدولارية ‏وحريصون على سداد كل التزاماتنا السيادية

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، إن ‏الدولة حريصة على سداد كل الالتزامات السيادية الموجودة عليها من ديون وأقساط ولن نتأخر لحظه عن هذا الأمر.

وتابع مدبولي نقلا عن فضائية اكسترا نيوز،: نحن نعترف أن مازال لدينا بعض التأخر في بعض التحويلات للشركات الموجودة داخل مصر وهذه الشركات تشتكي أنها تريد تحويل أرباحها لكن كل هذه مرحلة مؤقته فقط واليوم نتغلب عليها بالتنسيق اليومي مع البنك المركزي ووزارة المالية.

مضاعفة مواردنا الدولارية

وأضاف: نستهدف مضاعفة وزيادة مواردنا الدولارية بخطط واضحة جدا وهذا الأمر لن يكون مشكلة على الإطلاق خلال الفترة القادمة.