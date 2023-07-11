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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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وزيرة التخطيط: اتخذنا قرار بترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي القادم

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، إنه نظرا لكل الطروحات وزيادة مصادر الدولة من النقد الأجنبي، اتخذنا قرار بترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي القادم.

وتابعت هالة السعيد ، خلال المؤتمر الصحفي الذي أذاعته فضائية اكسترا نيوز: نحن استبعدنا كل المشروعات الجديدة التي لم يبدأ تنفيذها إلا في حالات الضرورة القصوى ولا يوجد أي مشروعات جديدة بتتم نحن ننتهي فقط من المشروعات التي وصلنا فيها إلى 70% هذه هي المشروعات المتواجدة في خطة هذا العام، واستبعدنا كل المشروعات التي لها مكون دولاري.

وأضافت أن التخارج والبطء الذي تم في هذه المشروعات أعطينا الأولوية فيها للمشروعات التي هي بالمشاركة مع القطاع الخاص وهذا يوفر موارد الدولة، تستطيع الدولة أن توجهها إلى الطبقات الأقل حظا أو لبرامج الحماية الاجتماعية.

 

247 مليار جنيه

 

 ونوهت أن المشروعات التي تم تأجيلها واستبعادها تقدر بحوالي 247 مليار جنيه، مثل مشروعات في قطاع الإسكان والمرافق ومشروعات في قطاع النقل والطرق ومشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزيرة التخطيط الحكومة العاصمة الادارية الطروحات الدكتورة هالة السعيد

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