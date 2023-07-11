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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية: انضمام أوكرانيا للناتو يعني انخراط باقي الأعضاء في الحرب

الدكتور عبد المسيح
الدكتور عبد المسيح الشامي الخبير في العلاقات الدولية

‏قال الدكتور عبد المسيح الشامي الخبير في العلاقات الدولية، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو هذا يعني تفعيل البند الخامس من قانون الحلف بشكل تلقائي وهو يفرض على باقي الأعضاء في الحلف أن ينخرطوا في الحرب مباشرةً ضد روسيا.

 

وتابع عبد المسيح الشامي خلال لقائه عبر "سكايب"، في فضائية "اكسترا نيوز"، أن هذا الأمر الولايات المتحدة وأوروبا يخشوه ولا يريدون المواجهة المباشرة مع روسيا وهذه المواجهة هي التي تدفع الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى الانضمام إلى حلف الناتو وهذا الملف ملف شائك.

 

هناك أعضاء اخرون يرفضون

 

أضاف أن هناك أعضاء اخرون يرفضون انضمام أوكرانيا لحلف الناتو مثل المانيا وعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي منهم من صرح بذلك مثل المانيا.

أوكرانيا الدكتور عبد المسيح الشامي حلف الناتو الحرب روسيا

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