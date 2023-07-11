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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حفلات موسيقية عالمية وفعاليات رياضية.. فيلم تسجيلي عن مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

تنتطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة خلال أيام  قليلة بمدينة العلمين الجديدة وبمشاركة أكثر من مليون زائر .

 

بث مباشر| مؤتمر صحفي خاص بانطلاق الدورة الأولي من مهرجان العلمين

ناقد: مهرجان العلمين حدث فني عالمي يسلط الأضواء على مصر

 وتم عرض فيلم تسجيلي في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الأولى للمدينة العلمين الجديدة  عن فعاليات المهرجان .

 

وتستعد مدينة العلمين الجديدة، لاستضافة أكبر حدث ترفيهي بالشرق الأوسط، وهو مهرجان العلمين الجديدة 2023، والذي تبدأ أولى فعالياته يوم 13 يوليو الجاري، ويستمر طول موسم الصيف، لتقديم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومن المنتظر أن يستقبل المهرجان مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي.

 

كما يضم مهرجان العلمين الجديدة 2023، العديد من العروض الترفيهية، باعتباره أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تقام فعاليات رياضية كبرى، بجانب مشاركة الفرق والاتحادات الدولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بجانب الحفلات الغنائية التاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.

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