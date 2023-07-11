عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قرار الإعفاء الصناعي.. برلماني: الدولة تستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات

مصطفى مدبولى رئيس
مصطفى مدبولى رئيس الحكومة

قال محمد العمدة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار رئيس الحكومة بشأن إعفاء 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، يستهدف زيادة الصادرات المصرية للخارج لتحقيق 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

 تشجيع القطاعات الصناعية

وأضاف “العمدة” لـ"صدى البلد"، أن  الدولة تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية، لاسيما التي تُزيد من الصادرات المصرية للخارج، لتحقيق هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، معتبرا ذلك توجها حقيقيا يسيرا وفق سياسة محددة ومنضبطة، من قبل القيادة السياسية للنهوض بالصناعة وفتح عشرات الآلاف من فرص العمل، وفي مختلف القطاعات أمام الشباب في البلاد.

 

وأشار النائب الى أن زيادة الصادرات المصرية للخارج وزيادة مساهمة الإنتاج الصناعي في الدخل القومي، تمثل أولوية حقيقية للدولة المصرية في هذا التوقيت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل عبر مختلف وزارات وأجهزة الحكومة المصرية لزيادة الصادرات للخارج لنحو 100 مليار دولار.

وأوضح عضو صناعة البرلمان، أن مصر تعمل كذلك ومن خلال تطوير التشريعات المختلفة، على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد وبالخصوص في القطاعات الصناعية، كما عملت على إنشاء عشرات من المجمعات الصناعية في الصعيد وغيره، لإتاحة الأماكن المناسبة للصناعة والنشاط الصناعي، علاوة على توفير دعم بمليارات الجنيهات من خلال البنك المركزي، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتى قاربت على 4 ملايين مشروع خلال السنوات الماضية.

وتابع نشأت العمدة، أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتعلقة بالإصلاحات الهيكلية تهدف إلى جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات ذات الأولوية، لاسيما قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا.

واختتم النائب تصريحه قائلا: “إن تحقيق الدولة المصرية لنسبة نمو حقيقي بلغت نحو 9% خلال العام الماضي، بالرغم من جائحة كورونا، كشفت إلى أي مدى تزايدت مساهمة الإنتاج الصناعي في الارتقاء بالاقتصاد الوطني”.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تتحرك اليوم طبقا لوثيقة ملكية الدولة لتخريج الدولة من المشروعات ودعم القطاع الخاص .

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ان الحكومة أعفت 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات ، لافتا الى ان الحكومة أطلقت منذ عامين برنامج الاصلاح الهيكلي، وأنه تم تنفيذ 35٪؜ من البرنامج في قطاعات الزراعة والاتصالات والصناعات التحويلية .

وأشار مدبولي الى انه تمت زيادة الصادرات السلعية العام الماضي، حيث وصلت الى ٣٥ مليار دولار.

وأكد مدبولي ان الحكومة أعلنت عن طرح 32 شركة في البورصة، مشيرا الي ان الحكومة كانت تستهدف حتي 30 يونيو 2 مليار دولار من الطروحات .

100 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص الاستثمارات الاقتصاد الحكومة المصرية الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

الكويت.. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن مغادرة السيارات الأجنبية للبلاد

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

مش ناقصة مشاكل| "أزمة ممر" قبل قمة الأهلي والزمالك.. مرتضي منصور يعلق.. وموعد تسليم الدرع

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

ارسلتله فيديوهاتي بغرفة نومي بأوضاع مخلة.. اعترافات ثرية وقعت فريسة لشاب

ترشيحاتنا

واجهة برلمانية وقضائية مشرفة.. أحمد موسى يشيد برئيس مجلس النواب

خبير يوضح القطاعات المستفيدة من الاستثمارات الحالية في مصر

تطبيق كارت التموين الموحد.. مصير البطاقات وأول محافظة يبدأ العمل فيها

منخفض الهند.. الأرصاد تحذر: درجة الحرارة تصل لـ 39 في هذا الموعد

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا يحدث لو اكتمل الملء الرابع بهذه السعة؟

صراع الغاز يهدد علاقات اليابان وأستراليا واستقرار آسيا.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة رخيصة بنفس فعالية أدوية مرض السكري .. لن تتوقعها

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري بكوب عصير القصب؟

إيقاف ديانج 6 شهور حقيقة أم لا| القصة الكاملة لأزمة دبابة الأهلي

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ