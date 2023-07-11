بعد قرار الإعفاء الصناعي.. برلماني: الدولة تستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات

قال محمد العمدة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار رئيس الحكومة بشأن إعفاء 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، يستهدف زيادة الصادرات المصرية للخارج لتحقيق 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

تشجيع القطاعات الصناعية

وأضاف “العمدة” لـ"صدى البلد"، أن الدولة تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية، لاسيما التي تُزيد من الصادرات المصرية للخارج، لتحقيق هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، معتبرا ذلك توجها حقيقيا يسيرا وفق سياسة محددة ومنضبطة، من قبل القيادة السياسية للنهوض بالصناعة وفتح عشرات الآلاف من فرص العمل، وفي مختلف القطاعات أمام الشباب في البلاد.

وأشار النائب الى أن زيادة الصادرات المصرية للخارج وزيادة مساهمة الإنتاج الصناعي في الدخل القومي، تمثل أولوية حقيقية للدولة المصرية في هذا التوقيت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل عبر مختلف وزارات وأجهزة الحكومة المصرية لزيادة الصادرات للخارج لنحو 100 مليار دولار.

وأوضح عضو صناعة البرلمان، أن مصر تعمل كذلك ومن خلال تطوير التشريعات المختلفة، على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد وبالخصوص في القطاعات الصناعية، كما عملت على إنشاء عشرات من المجمعات الصناعية في الصعيد وغيره، لإتاحة الأماكن المناسبة للصناعة والنشاط الصناعي، علاوة على توفير دعم بمليارات الجنيهات من خلال البنك المركزي، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتى قاربت على 4 ملايين مشروع خلال السنوات الماضية.

وتابع نشأت العمدة، أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتعلقة بالإصلاحات الهيكلية تهدف إلى جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات ذات الأولوية، لاسيما قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا.

واختتم النائب تصريحه قائلا: “إن تحقيق الدولة المصرية لنسبة نمو حقيقي بلغت نحو 9% خلال العام الماضي، بالرغم من جائحة كورونا، كشفت إلى أي مدى تزايدت مساهمة الإنتاج الصناعي في الارتقاء بالاقتصاد الوطني”.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تتحرك اليوم طبقا لوثيقة ملكية الدولة لتخريج الدولة من المشروعات ودعم القطاع الخاص .

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ان الحكومة أعفت 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات ، لافتا الى ان الحكومة أطلقت منذ عامين برنامج الاصلاح الهيكلي، وأنه تم تنفيذ 35٪؜ من البرنامج في قطاعات الزراعة والاتصالات والصناعات التحويلية .

وأشار مدبولي الى انه تمت زيادة الصادرات السلعية العام الماضي، حيث وصلت الى ٣٥ مليار دولار.

وأكد مدبولي ان الحكومة أعلنت عن طرح 32 شركة في البورصة، مشيرا الي ان الحكومة كانت تستهدف حتي 30 يونيو 2 مليار دولار من الطروحات .