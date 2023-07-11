الحكومة توضح ثلاث طرق لحل مشكلات المستثمرين .. فيديو

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الجميع يعمل من الوزراء وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يعملون من أجل حل مشكلات المستثمرين.



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك لجنة لحل مشكلات المستثمرين، و الدكتور مدبولي في بعض الأوقات يقوم بحضور الجلسات، ويتم حل المشكلات.



ولفت إلي أن رئيس الحكومة عندما يرى أي تعطيل لـ أي مستثمر، يقوم بالتدخل و الحل في الحال، وأن أي مستثمر يعاني من مشكلة من الممكن أن يتواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية 16528.



وأشار إلي أنه في حالة تسجيل المشكلة، يتم إحالة المشكلة لـ اللجنة المتخصصة عن حل مشكلات و الموجوجة في مجلس الوزراء، أو يقوم المستثمر بكتابة المشكلة و تسليمها باليد في مجلس الوزراء.



وتابع : أن هناك طريقة ثالثة بإرسال الشكوى لـ الهيئة العامة لـ الاستثمار، وعلى الفور يقوم بالتعامل و حل المشكلة.



