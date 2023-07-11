مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة: نجوم عالميون يشاركون في الفعاليات

كشفت الناقدة الفنية علا الشافعي عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة، تفاصيل وآخر استعدادات انطلاق فعاليات المهرجان.

وقالت علا الشافعي مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة "الحياة"،: " البرنامج الفني لمهرجان العلمين الجديدة حافل ومتنوع".

وأضافت علا الشافعي: "مفاجآت كثيرة في مهرجان العلمين الجديدة، وتم الإعلان عن أولى حفلات المهرجان التي يحيها تامر حسني".

وتابعت علا الشافعي: " نجوم عالميون وعرب سوف يشاركون في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023".

وأكملت علا الشافعي: "أنشطة ثقافية فنية متنوعة في مهرجان العلمين الجديدة"، مضيفة: "سيتم الإعلان عن فعاليات وجدول الأعمال بشكل تدريجي".

ولفتت علا الشافعي: "أنشطة رياضية من مختلف الرياضات ضمن فعاليات مهرجان العلمين ووزارة الرياضة تحضر مفاجآت".