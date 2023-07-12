إيرادات العام الحالي وصلت إلى1501 مليار جنيه.. نستهدف النزول بنسبة الدين في العام المالي الجديد..أهم تصريحات وزير المالية

كشف الدكتور محمد معيط وزير الماليةعن تفاصيل مهمة خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم من مقر العاصمة الإدارية الجديدة، عن الإيرادات التي جققتها الدولة، والإيرادات الضريبية وغيرها من التفاصيل الهامة.

وإليكم أبرز التصريحات.

إيرادات العام الحالي وصلت إلى1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإيرادات التي حققته الدولة خلال العام الحالي، وصلت إلى 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5 %، إضافة إلى حصيلة الإيرادات الضريبية التي وصلت إلى 1211 مليار جنيه بمعدل نمو 22%، ونتوقع أن نصل إلى 23% بنهاية العام الحاي وهو معدل نمو غير مسبوق.

وقال إن مصلحة الضرائب المصرية حققت أرباحا وصلت إلى 1.1 تريليون جنيه.

وتابع هناك فائض أولي يصل إلى 157 مليار جنيه، وهو معدل جيد، لأنه خلال العام الماضي حققنا 100 مليار جنيه.

تغيير سعر الصرف

وأشار إلى أنه النسبة للعجز الكلي وصلنا إلى 618 مليار جنيه، وهذا الرقم يأتي بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتغيير سعر الصرف

لدينا القدرة على التحكم في المالية العامة رغم الصدمات العالمية

أكد اأنه لولا أسعار الفائدة وسعر الصرف، لكان العجز الكلي أقل من الحالي بكثير.

وأضاف أنه لدينا قدرة على التحكم في المالية العامة وانضباطها رغم الصدمات التى تؤثر على العالم.

وتابع أن الدين تأثر بتغير سعر الصرف، وهناك خطة بشأن خفضه، منوها بأنه خلال 4 سنوات أو 5 سنوات هناك خطة لذلك ليصل لـ 75% وأقل من 80%.

وأوضح أنه خلال 43 سنة من عمر المالية العامة كانت أفضل سنة كان بها نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي كانت 79.8%.

وكشف أنه بالخطة التى تم وضعها سنكون في مستوي 75%، وأن هذه الخطة مهمة جدًا، وتؤكد قدرة الدولة في خفض الدين.

وأشار إلى أن وزارة المالية تقوم بـ استهداف تمويلات مالية من شهر 7 الحالي حتى 31 ديسمبر تقترب من 3 مليارات دولار، أي ستبدأ من هذا الشهر حتى نهاية العام.

نستهدف النزول بنسبة الدين في العام المالي الجديد

أكد أنه على مدار 4 سنوات قيمة خدمة الدين تتراوح بين 550 مليار جنيه و 585 مليار جنيه .

وقال "سعر الصرف وسعر الفائدة تركا آثارهم على معدلات خدمة الدين".

وأضاف"استقرار سعر الفائدة والصرف يعني استقرار قيمة فوائد الدين ويمكن أن نجد انخفاضا إذا انخفضت أسعار الفائدة".

وتابع "نسبة الدين حوالي 97% بزيادة أو أقل 1%، ونستهدف أن تنخفض نسبة الدين لت 94% في العامل المالي الجديد".

وأكمل محمد معيط: "نعمل على تحسين الإيرادات وبذلنا مجهودات في العديد من الإصلاحات داخل الدولة، وإصلاحات الميكنة رفعت كفاءة التحصيل لمزيد من الإيرادات".

ولفت في محور إيرادات الدولة لدينا قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين وعوائد الطروحات، وعلى جانب الإنفاق نعمل على ترشيد الإنفاق في العديد من المشروعات".