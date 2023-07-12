عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيرادات العام الحالي وصلت إلى1501 مليار جنيه.. نستهدف النزول بنسبة الدين في العام المالي الجديد..أهم تصريحات وزير المالية

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

كشف الدكتور محمد معيط وزير الماليةعن تفاصيل مهمة خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم من مقر العاصمة الإدارية الجديدة، عن الإيرادات التي جققتها الدولة، والإيرادات الضريبية وغيرها من التفاصيل الهامة.

 

وإليكم أبرز التصريحات.

إيرادات العام الحالي وصلت إلى1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإيرادات التي حققته الدولة خلال العام الحالي، وصلت إلى 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5 %، إضافة إلى حصيلة الإيرادات الضريبية التي وصلت إلى 1211 مليار جنيه بمعدل نمو 22%، ونتوقع أن نصل إلى 23% بنهاية العام الحاي وهو معدل نمو غير مسبوق.

 

وقال إن مصلحة الضرائب المصرية حققت أرباحا وصلت إلى 1.1 تريليون جنيه.

 

وتابع هناك فائض أولي يصل إلى 157 مليار جنيه، وهو معدل جيد، لأنه خلال  العام الماضي حققنا 100 مليار جنيه.

 

تغيير سعر الصرف

وأشار إلى أنه النسبة للعجز الكلي وصلنا إلى 618 مليار جنيه،  وهذا الرقم يأتي بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتغيير سعر الصرف 

 

لدينا القدرة على التحكم في المالية العامة رغم الصدمات العالمية

أكد اأنه لولا أسعار الفائدة وسعر الصرف، لكان العجز الكلي أقل من الحالي بكثير.

وأضاف أنه لدينا قدرة على التحكم في المالية العامة وانضباطها رغم الصدمات التى تؤثر على العالم.
وتابع  أن الدين تأثر بتغير سعر الصرف، وهناك خطة بشأن خفضه، منوها بأنه خلال 4 سنوات أو 5 سنوات هناك خطة لذلك ليصل لـ 75% وأقل من 80%.

وأوضح أنه خلال 43 سنة من عمر المالية العامة كانت أفضل سنة كان بها نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي كانت 79.8%.
وكشف أنه بالخطة التى تم وضعها سنكون في مستوي 75%، وأن هذه الخطة مهمة جدًا، وتؤكد قدرة الدولة في خفض الدين.
وأشار إلى أن وزارة المالية تقوم بـ استهداف تمويلات مالية من شهر 7 الحالي حتى 31 ديسمبر تقترب من 3 مليارات دولار، أي ستبدأ من هذا الشهر حتى نهاية العام.

 

نستهدف النزول بنسبة الدين في العام المالي الجديد

أكد أنه على مدار 4 سنوات  قيمة خدمة الدين تتراوح بين 550 مليار جنيه و 585 مليار جنيه .

 

وقال "سعر الصرف وسعر الفائدة تركا آثارهم على معدلات خدمة الدين".

 

 وأضاف"استقرار سعر الفائدة والصرف يعني استقرار قيمة فوائد الدين ويمكن أن نجد انخفاضا إذا انخفضت أسعار الفائدة".

 

وتابع "نسبة الدين  حوالي 97% بزيادة أو أقل 1%، ونستهدف أن تنخفض نسبة الدين لت 94% في العامل المالي الجديد".

 

وأكمل محمد معيط: "نعمل على تحسين الإيرادات وبذلنا مجهودات في العديد من الإصلاحات داخل الدولة، وإصلاحات الميكنة رفعت كفاءة التحصيل لمزيد من الإيرادات".

 

ولفت في محور إيرادات الدولة لدينا قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين وعوائد الطروحات، وعلى جانب الإنفاق نعمل على ترشيد الإنفاق في العديد من المشروعات".

 

محمد معيط وزير المالية الايرادات والإيرادات الضريبية اسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

خلاص يعني.. أكرم توفيق يثير الجدل بشأن صفقة إمام عاشور

مفاجأة.. صفقة الأهلي الجديدة تقترب من الرحيل

الطروحات الحكومية وجذب مليارات الدولارات.. الحكومة تزف أخبارا سعيدة خلال ساعات

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

بـ 15 مليون يورو.. الأهلي يستهدف ضم لاعب عالمي

رسميا.. رابطة الأندية تنهي الجدل وتعلن موعد تسليم درع الدوري للأهلي

ترشيحاتنا

محاربة النجاح مش الحل.. رامي صبرى يرد على غلق أغنية "يمكن خير"

بعد إعلان حالة التأهب.. أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي بالطائرات المسيرة على كييف

اليوم .. انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

روسيا تكشف حقيقة منع مواطنين لها من دخول إسرائيل

دعاء واحد من قاله 7 مرات كفاه الله هم الدنيا والآخرة.. اغتنمه

إيرادات العام الحالي وصلت إلى1501 مليار جنيه.. نستهدف النزول بنسبة الدين في العام المالي الجديد..أهم تصريحات وزير المالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق ما حدث مع زوجين اشتريا مزهرية صغيرة من مزاد خيري..صور

أمراض في المعدة تسبب الدوخة وانخفاض الضغط.. تفاصيل

اكتشف أضرار تناول المانجو .. واحذر الخضراء تسبب كوارث صحية

أسباب غير متوقعة لزيادة انتفاخ المعدة.. حسام موافي يوضحها

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ