رئيس الوزراء العراقي يعلن انتهاء أزمة توريد الغاز مع إيران

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، انتهاء أزمة توريد الغاز المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية بعد اتفاق ثنائي مع إيران، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وقال السوداني في كلمة له، إنه تم الاتفاق مع إيران على تزويدها بـ النفط الأسود مقابل الغاز، والقرار سيضمن استمرارية توريد الغاز وبه ستنتهي الأزمة الحالية.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، أنه تم استئناف توريد الغاز الإيراني وستتصاعد الكميات المصدرة بدءاً من اليوم، حيث سنستقبل 10 مليون م3 من الغاز الإيراني وستعود إلى ذات الكميات السابقة وتم توقيع اتفاق بهذا الشأن.

وأوضح أنه بسبب عدم الموافقات الأمريكية على تحويل مبالغ المالية لـ إيران تم إيقاف إمدادات الغاز في وقت سابق وانحسرت بنسبة تتجاوز الـ 50%، لافتا إلى أن العراق سدد جميع مستحقاته الخاصة بـ الغاز الإيراني والبالغة 11 مليار دولار وأودعت في حساب الشركات الإيرانية وحولنا 1.8 مليار يورو لـ إيران لسداد مستحقات الغاز.

وأشار السوداني إلى أن مشاريع الغاز الوطنية الحالية المتمثلة بجولة التراخيص الخامسة وعقودنا مع توتال الفرنسية وكذلك مشاريع غاز البصرة ستنهي الحاجة للاستيراد بعد اكتمالها خلال سنتين إلى ثلاث سنوات.