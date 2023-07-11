فودة يتابع نتائج التقديم ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية المستدامة

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع فريق عمل برنامج المكتب الإنمائي "ouda"، بحضور اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، تابع المحافظ خلال الاجتماع نتائج الاجتماع الخاص بالتقديم ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية المستدامه، وما تم الوصول اليه من مشروعات تقدمت ومشروعات تم اقترحها .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع الي استكمال المشاريع طبقا للمعايير المطلوبة والقي الضوء علي بعض المشاريع التي يمكن التقدم بها ضمن مبادره المشروعات الخضراء المستدامة وذلك لتوافر معايير المبادرة بها.