غلطة وندمان عليها.. المؤلفين والملحنين تحصل على حكم قضائي ضد أبلة فاهيتا

كشفت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو" برئاسة الدكتور مدحت العدل، عن حصولها على حكم قضائي، ضد الشركة المنتجة لبرنامج «أبلة فاهيتا» والذي كان يعرض على قناة «on»

وتقدم محمد أبو زيد، المستشار القانوني لـ«المؤلفين والملحنين» وكذلك محامي الموسيقار محمد ضياء، بدعوى قضائية ضد تلك الشركة المنتجة، في وقتٍ سابق، على خلفية ظهور المطرب عمر كمال، في إحدى حلقات البرنامج، والسخرية من أغنية «غلطة وندمان عليها» للفنان هاني شاكر.

وأضافت الجمعية في بيانٍ صحفي، أنّ «القضاء المصري كان ولا زال نبراسًا للعدالة ولا يتهاون في تطبيق قانون الملكية الفكرية، متماشيًا مع سياسية الدولة، لاسيما في المرحلة الحالية».

وقالت «المؤلفين والملحنين»، إنّ فريق عمل البرنامج، خالف قانون الملكية الفكرية، لافتة إلى أن «الجمعية هي المسئولة عن حماية حقوق مبدعيها المادية والأدبية، وسنقف بالمرصاد ضد أي حالة تعدٍ على حقوق الأعضاء».