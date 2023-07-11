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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: برنامج الطروحات الحكومية يدعم النهوض بمستوى الاستثمار المحلى

النائب ابراهيم نظير
النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تسعى جاهدة إلي رفع معدلات النمو الإقتصادى في ظل حالة من التحديات والأزمات تعيشها مختلف الدول، لافتا إلي أن ملف الاستثمار يتصدر أولويات الحكومة ويحظى بمتابعة بشكل دوري.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

أضاف “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن برنامج الطروحات التي أطلقته الحكومة يأتي بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإقتصادية والإستثمارية المختلفة، وذلك بالتزامن مع الحوافز والمزايا التي منحتها التشريعات للنهوض بعملية الاستثمار المحلي.

و أشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن إطلاق برنامج طروحات الشركات الحكومية، يعنى إعتماد الدولة علي مقوماتها ومواردها وخبراتها الذاتية، يدعم إضفاء قوة وصمود للاقتصاد القومى أمام الأزمات.

وتابع النائب : تطلق الدولة خطوات عدة من شأنها تعزيز قوة الجنيه المصري أمام الدولار، ولعل أهم هذه الخطوات هو إنضمام مصر لمجموعة البريكس.

ونوه البرلمانى، عن أهمية دور القطاع الخاص في تنمية الصادرات، وتحقيق إيرادات هائلة من هذا الملف فى ظل إفساح المجال له.

وأختتم البرلمانى حديثه، قائلا  : إن برنامج الطروحات بمثابة آلية جديدة تم إضافتها لجلب العملة الصعبة ولفتح أبواب الرزق للعمالة من خلال فرص العمل التي سيتم توفيرها.

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 وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نجحت في إنجاز والإعلان عن ما تم تنفيذه في الطروحات، لافتا أن الدولة تستهدف 2 مليار دولار من طروحات الشركات في البورصة.  

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس العاصمة الإدارية أن الدولة تركز دائما علي دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة التجارية والمشروعات في الدولة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.


وتابع أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لدعم القطاع الخاص وخاص في تعديل قانون الاستثمار وزيادة حوافز الاستثمار حيث إن جميع المشروعات المقامة السابقة والقادمة سوف تتمتع بالحوافز الجديدة.

وإزالة جميع قيود تأسيس الشركات والسماح لشركات الكماويات بالاستثمار بنظام المناطق الحرة، كما يجوز لمجلس الوزراء منح حوافز للمشروعات ومنها إعفاء حق الانتفاع من قيمة الأرض لمدة ١٠ سنوات.

 

القطاع الخاص طروحات الدولار البريكس الاستثمار فرص العمل

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