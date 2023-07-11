قرار تاريخي.. سر تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه توقع أن يحصد الأهلي جميع الألقاب هذا الموسم، مشيدًا بانتصارات الفريق الأحمر على مدار الموسم الحالي، مشيرا إلى أن الفريق سيلعب مواجهة الزمالك بدون ضغوط، بعدما حقق البطولة الـ43 في تاريخه.

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "قطار الأهلي يدهس كل المنافسين ويحقق كل البطولات، الأهلي خاض موسم إسطوري، بعدما حقق نتائج مخيبة في الموسم الماضي، والذي كان يتحدث فيه الجميع عن وجود تغيير شامل وضم لاعبين كثيرين ورحيل عدد آخرين، والتتويج بالدوري رد على كل المشككين في قدرات اللاعبين".

وأضاف محمد شبانة: "الأهلي اتخذ قرار تاريخي بإراحة لاعبيه مع نهاية الموسم الماضي وهو قرار رائع ولا يقل عن قرار حسن حمدي في الثمانينات باستبعاد نجوم الفريق ومواجهة الزمالك والفوز عليه، وهو ما ساهم في حصد الألقاب التاريخية هذا الموسم، وأي بطولة كان سيلعب فيها الأهلي هذا الموسم سيحققها".

وواصل: "هذه البطولة لها طعم مختلف بالفعل لدى الأهلى، بعد خسارة الألقاب في الموسم الماضي، واستعاد الدوري بعد عامين من الغياب، وأصبحت نسبة نجاح الأهلي هذا الموسم 100%، محققا كل البطولات التي خاضها".

وأكمل: "اختيار مارسيل كولر كان قرارًا رائعًا من جانب إدارة النادي الأهلي، البعض شكك في المدرب بعد توليه المسئولية، لكن وجدنا رجل قيادي يتصف بصفات رائعة، ولديه ثقة في نفسه ولاعبيه، ويضع الصالح العام أمام عينيه دائما والدليل استبعاد لاعبين مثل تاو والشحات مطلع الموسم ثم عودتهم لقيادة الفريق، وجلوس لاعبين كثيرين على الدكة مثل افشة وعبدالقادر، لانه لا يبحث سوى عن صالح الفريق".

وزاد: "كولر رفض مشاركة سافيو، وأحرج إدارة الأهلي، أيضا استبعد مصطفى سعد وشادي حسين الذين تم التعاقد معهما قبل قدومه، ثم عاد في يناير وضم مروان عطية وخالد عبدالفتاح وقندوسي وكريستو، كما أن كولر لم يُكابر وأصلح الأخطاء ولم يتأثر بالخسارة الكبيرة أمام صن داونز، وعاد وحقق اللقب القاري".

وأردف: "كولر نجح في إصلاح الأخطاء الدفاعية ولم يستقبل أهداف منذ فترة طويلة، وإدارة النادي الأهلي كانت ناجحة في اختيار المدرب، وكل هذه القرارات ساهمت في استعادة الألقاب".

واتم: "الأهلي استحق لقب الدوري وتحقيق الخماسية التاريخية، وتتويج الفريق باللقب قبل نهايته بخمس جولات لا يعني ضعف المسابقة بل يؤكد قوة الأهلي".