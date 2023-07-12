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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. إعلامي يعلن تفاصيل قرب تعاقد الأهلي مع نجم عالمي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نجاحات النادي الأهلي طوال السنوات الماضية، ساهمت في استقبال خزائن النادي لمليارات الجنيهات، كما سيتواصل ضخ تلك الأموال، مع استمرار حصد البطولات محليًا وقاريًا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "الأهلي نادٍ مختلف، فهو يسعى لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا كل موسم، ولا يكف عن التفكير في حصد البطولات، ولذلك فهو منظومة ناجحة، ويستحق كل ما حصده من بطولات".

وأضاف: "محمود الخطيب رئيس الأهلي يواصل التفكير في حصد الألقاب، ولذلك سيبرم صفقات قوية، فهل ضم إمام عاشور من أجل مكايدة الزمالك أم من أجل تدعيم صفوف الفريق، بالطبع الأهلي أكبر من التفكير في مكايدات، هو يعمل من أجل صالح الفريق ويفكر في التدعيم برؤية مختلفة حتى بالنسبة للاعبين الأجانب، وامام عاشور امتداد للاعبي الوسط في الفريق بعد رحيل حمدي فتحي".

وواصل شبانة: "الأهلي يفكر في امام عاشور وبوبو ومصطفى فتحي ولاعبين أجانب مميزين، وهناك تفكير داخل النادي في ضم لاعب معروف على مستوى العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومن الوارد أن يصل سعره إلى (10 - 15 مليون يورو) ستتذكرون كلامي لاحقا، هناك تفكير في نقلة شاملة للنادي".

وأتم: "هناك تركيز تام وعمل في صمت، من أجل بناء فريق قوي للأهلي، وخلال الـ30 يوم القادمة، ستعرفون صفقات غير مسبوقة في القلعة الحمراء، وهو يبرم تلك الصفقات وهو فائز بخمس ألقاب".

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