حبس شخص لاتهامه بسرقة أسلاك كهربائية في بدر

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة أسلاك كهربائية من داخل مسكن تحت الإنشاء بمنطقة بدر.

‏وكانت، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر “مفك - قصافة”.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، أقر بسرقتها من داخل مسكن تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل الشقق السكنية بالعقارات تحت الإنشاء بأسلوب “الفك” باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وارتكابه 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" تاجر خردة، مقيم بمحافظة الفيوم، وبمواجهة الأخير أيد ما جاء بأقوال المتهم وبعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.