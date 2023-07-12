حسن شاكوش يدافع عن نفسه: تربيتي متسمحليش أجرح بنات الناس.. فيديو

نفى مطرب المهرجانات حسن شاكوش، اعتدائه على زوجته ريم طارق،عبر حسابه بموقع فيس بوك

وقال حسن شاكوش في فيديو لايف : الحمد لله الواحد ولا بيئته ولا تربيته ولا إمكانياته أنه يبهدل بنات الناس أو يجرحهم بأي كلمة وحشة .

و تابع : لا تربيتي ولا بيئتي ولاعيشتي ولا أهلي ربوني على كده لكنهم ربوني أني احترم بنات الناس وعمري في حياتي ولا ضايقت حد ولا زعلت حد ولا عملت مشاكل مع حد، لكن في ناس عاوزة تشهر بيا.



وأضاف حسن شاكوش: ربنا مش على كيف حد، واللي بيكبر ويخلي الواحد له قيمة ربنا وإحنا لما نتزنق بنقول يا رب مش يا عبد، ومش هينفع اتكلم كتير علشان الجامع جمب بيتي وبعد كلام ربنا مفيش كلام واللي عاوز يفهم يفهم واللي بيفهم بيريح والظالم وابن الحرام ربنا ينتقم منه في ميدان عام.

غادر حسن شاكوش وزوجته ريم طارق ديوان قسم شرطة أكتوبر أول بعد اتهام زوجته له بالسب والتهديد أثناء تنفيذ قرار التمكين من فيلته في كومبوند شهير بأكتوبر.

ويمثل صباح غد شاكوش وريم أمام نيابة أكتوبر أول للإدلاء بأقوالهما في المحاضر المتبادلة بينهما حيث اتهم كل منهما الآخر بالسب والشتم وحررت ريم المحضر رقم ٤٠٢٥ لسنة ٢٠٢٣ اداري أكتوبر أول.



وتحفظت قوات الشرطة بأكتوبر على مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد تراشقه بالألفاظ وتهديده زوجته ريم طارق أثناء تمكينها من فيلته، واقتاد الضباط حسن شاكوش داخل سيارة الشرطة إلى قسم أول أكتوبر للتحقيق معه في سب وتهديد ريم طارق.

https://fb.watch/lJwtthSkOX/?mibextid=6aamW6