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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن شاكوش: أنا فى بيتي ولسه جامدين ومفيش إلا إحنا

صدى البلد

نفى مؤدى المهرجانات حسن شاكوش، اعتدائه على زوجته ريم طارق، وقال حسن شاكوش في بث  مباشر عبر حسابه بفيسبوك: الحمد لله الواحد ولا بيئته ولا تربيته ولا إمكانياته أنه يبهدل بنات الناس أو يجرحهم بأي كلمة وحشة لأنكم عارفين الست والبنت لو بصيت لها بصة وحشة توجعها وأنا لا تربيتي ولا بيئتي ولاعيشتي ولا أهلي ربوني على كده لكنهم ربوني أني احترم بنات الناس وعمري في حياتي ولا ضايقت حد ولا زعلت حد ولا عملت مشاكل مع حد، لكن في ناس عاوزة تشهر بيا.


وأضاف حسن شاكوش: ربنا مش على كيف حد، واللي بيكبر ويخلي الواحد له قيمة ربنا وإحنا لما نتزنق بنقول يا رب مش يا عبد، ومش هينفع اتكلم كتير علشان الجامع جمب بيتي وبعد كلام ربنا مفيش كلام واللي عاوز يفهم يفهم واللي بيفهم بيريح والظالم وابن الحرام ربنا ينتقم منه في ميدان عام.


وتابع :" أنا عندي في البيت أهو موجود وأهلي وأمي وأخواتي منورني ومشرفني، مش بيجوا لي كتير ولما بيجوا بالنسبة لي بيكون يوم عيد، حبيت بس اطمنكم أن مفيش أي حاجة وإحنا لسه جامدين ومفيش إلا إحنا، وعلشان عندي حفلة بليل مستني كل حبايبي اللي جايين لي في المعادي.

غادر حسن شاكوش وزوجته ريم طارق ديوان قسم شرطة أكتوبر أول بعد اتهام زوجته له بالسب والتهديد أثناء تنفيذ قرار التمكين من فيلته في كومبوند شهير بأكتوبر. 

 

ويمثل صباح غد شاكوش وريم أمام نيابة أكتوبر أول للإدلاء بأقوالهما في المحاضر المتبادلة بينهما حيث اتهم كل منهما الآخر بالسب والشتم وحررت ريم المحضر رقم ٤٠٢٥ لسنة ٢٠٢٣ اداري أكتوبر أول. 

حسن شاكوش وزوجته ريم طارق حسن شاكوش حسن شاكوش وزوجته مؤدي المهرجانات حسن شاكوش

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