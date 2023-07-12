ضياء رشوان:الحوار الوطني أفاد المجتمع بشكل كبير في ظل الممارسات المتحضرة للمشاركين

‏قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن ثورة 30 يونيو استعادت الهوية المصرية من الاختطاف على أيدي الجماعة إرهابية.



‏وتابع ضياء رشوان خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني افاد المجتمع بشكل كبير في ظل الممارسات المتحضرة للمشاركين.



‏وأضاف أن الحوار الوطني أتى في وقته ويعد أحد أولويات الدولة في هذه الفترة وقد خلق حالة من التفاعل بين كافة القوى التيارات.

مشاركة الإخوان في الحوار الوطني



‏و نوه أن عدم مشاركة الإخوان في الحوار الوطني نابع من كونها مصنفة جماعة إرهابية، متابعا انهم شككوا في جدية هذا الحوار وأن الإعلام الإخواني ركز على الحوادث والقضايا غير المألوفة لتشويه صورة الدولة.