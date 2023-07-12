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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وسريعة.. طريقة عمل الفول المدشوش بالصلصة

فول مدشوش بالصلصة
فول مدشوش بالصلصة

يعد الفول المدشوش بالصلصة  من الأكلات الجديدة وفى نفس الوقت مشبعة وتكلفتها محدودة ويمكن تحضيرها فى المنزل بخطوات سهلة.

نعرض لكم طريقة عمل الفول المدشوش بالصلصة وذلك من خلال خطوات الشيف شربيني.

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مقادير الفول المدشوش بالصلصة
فول مدشوش 
كزبرة خضراء 
طماطم مفرومة 
ثوم 
بصل 
زيت زيتون 
ملح فلفل اسود
كزبرة ناشفة 
مرقة 
كمون 
صلصة أو عصير طماطم 
طريقة عمل الفول المدشوش بالصلصة
* فى طاسة كبيرة بها زيت شوحي البصل والثوم المفروم مع مكعب مرقة ثم ضعي الطماطم المفرومة والصلصة وقلبيهم.
* ضعي الفول المدشوش على الخليط  ثم ملح وفلفل وكمون  كزبرة ناشفة وشبت الكزبرة الخضراء  ثم ماء حتى ينضج و يقدم مع الخبز.

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