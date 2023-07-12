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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بقوام ممشوق .. مي عمر تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت مي عمر في الصورة بإطلالة جذابة مميزة، مرتدية فستان طويل ملون ، معتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

 

تواصل الفنانة مي عمر التحضيرات النهائية لمسلسلها الجديد «نعمة الأفوكاتو»،التي تشارك به في رمضان ٢٠٢٤ والذى تعود من خلاله للبطولة المطلقة مرة أخري، بعد مسلسل «لؤلؤ»، والمقرر تصويره خلال الشهر الحالى بعد الاستقرار على أغلب فريق العمل، المشارك فى أحداث المسلسل.

 

نعمة الأفوكاتو

«نعمة الأفوكاتو»، بطولة: أحمد زاهر، سلوى عثمان، سامى مغاوري، طارق النهري، ولبنى ونس، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

 

 

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية نعمة التي تعمل محامية ولكن تمر حياتها بالعديد من الأزمات، كم أنها ستظهر منفصلة عن زوجها الذي يقدم دوره أحمد زاهر.

 

وشاركت مى عمر فى الموسم الرمضانى الماضى فى مسلسل «علاقة مشروعة»، مع ياسر جلال، ومن تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعي.

 

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