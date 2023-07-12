لبحث التوترات..لافروف يصل إلى العاصمة الإندونيسية لحضور مؤتمر الأسيان

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لحضور أعمال "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان).

ومن المقرر أن تستمر زيارة وزير الخارجية الروسي حتى 14 من يوليو الجاري.

وكان قد انطلق أمس الثلاثاء اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا في جاكرتا، وسط ضغوط الأزمة السياسية في ميانمار.

وسيبحث اجتماع وزراء خارجية "آسيان" التوتر في بحر الصين الجنوبي كما سيعقد المشاركون قمة شرق آسيا ومنتدى "آسيان" الإقليمي.

و من المنتظر أن يحضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.