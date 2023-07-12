ياسمين صبري تبرز رشاقتها من داخل الجيم.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري عدة حالات جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت ياسمين في الصور من داخل صالة الجيم أثناء مرانها الرياضي الخاص بملابس رياضية.

تعتبر ياسمين صبري من أبرز نجمات الوطن العربي التي تهتم بالموضة والأزياء ومواكبة أحدث الصيحات مما جعلها محط أنظار الجميع.

تحرص ياسمين صبري على اختيار الملابس و الأزياء المتناسقة معها ة التي تبرز رشاقتها وقوامها المثالي، كما تكشف إطلالات ياسمين صبري عن ذوقها الراقي والأنيق.

تعتمد ياسمين صبري على اقتناء الأزياء والملابس التي تحمل توقيع المصممين والأزياء من الماركات العالمية، كما تخطف الأنظار بالمجوهرات و الحقائب و الأحذية الراقية التي تزيد من أناقتها وجاذبيتها أيضا.