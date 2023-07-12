توماس فريدمان: واشنطن بدأت تعيد النظر في علاقاتها مع إسرائيل

نشر توماس فريدمان، المعلق السياسي البارز في وسائل الإعلام الأمريكية والمقرب من إدارة بايدن، عمودًا غير مسبوق يهاجم فيه التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

ووفقا لما ذكره، الصحفي الأمريكي اليهوي، في مقال الرأى بصحيفة "نيويورك تايمز"، فأن الولايات المتحدة بدأت "تعيد النظر" بالفعل في العلاقة مع إسرائيل.

واتهم فريدمان رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته بالتطرف، وقال إن نتنياهو "لا يهتم بإلحاق الضرر بالعلاقات مع الولايات المتحدة ومستعد للمخاطرة بوقوع حرب أهلية داخل إسرائيل".

وكتب فريدمان "إدارة بايدن ترى الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل ،بقيادة بنيامين نتنياهو ، منخرطة في سلوك متطرف غير معقول - تحت غطاء الإصلاح القانوني - يقوض مصالحنا المشتركة مع إسرائيل ، قيمنا المشتركة ".

وأشار فريدمان إلى هجوم عضو الكنيست إيتمار بن جفير على الرئيس بايدن وتصريحه بأن "إسرائيل لم تعد نجمة على العلم الأمريكي" وقال "وفقًا لمسح أجراه الكونجرس عام 2020 ، تلقت إسرائيل أكبر دعم أمريكي من أي دولة منذ الحرب العالمية الثانية ، بمبلغ 146 مليار دولار".

يأتي هذا بعد مقابلة مع الرئيس بايدن مع شبكة CNN الإخبارية، قال خلالها إن "نتنياهو لديه بعض أعضاء الحكومة الأكثر تطرفاً منذ حكومة جولدا مئير. سموتريتش وبن جفير جزء من مشكلة الضفة الغربية ".