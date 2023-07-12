صحف السعودية| المملكة تجدد دعمها للسلام .. وخادم الحرمين يثمن إنجاح موسم الحج.. ووزير الخارجية يستنكر حرق نسخ من القرآن الكريم.. ودول التعاون تدين الأعمال المعادية للمسلمين

-الناتو يقدم اليوم في قمة فيلنيوس خطة التعهدات الأمنية لأوكرانيا

-أوكرانيا وروسيا تؤكدان استعار القتال في الشرق والجنوب



-اختطاف مواطن إسرائيلي في إثيوبيا

- تايوان تعلن عن مناورات صينية بالقرب منها



-القضاء السنغالي يتهم رسمياً أحد أبرز وجوه المعارضة بالإساءة للرئيس



-القتل تعزيراً لمواطن اعتنق المنهج التكفيري وانتمى لتنظيم إرهابي وموّل وتستر على عمليات إرهابية



-عودة المساهمات العقارية في السعودية... خطوة لإحداث التوازن في السوق

-السعودية السادسة عالمياً في استيراد السيارات الصينية



طقس اليوم بربوع المملكة.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية



تناولت الصحف السعودية، أبرز المستجدات الداخلية في المملكة، والتطورات الخارجية في أوكرانيا، وغيرها من دول أخرى.

أوردت صحيفة الشرق الأوسط، أكدت السعودية دعمها للعمل الجماعي والنهج متعدد الأطراف من أجل مواجهة التحديات العالمية والحفاظ على السلام والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار.

جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، حيث تناول المجلس مجمل مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية خلال الأيام الماضية.

وفي مستهل الجلسة، أعرب الملك سلمان عن شكره للجهات المشاركة في أعمال الحج كافة، على ما بذله منسوبوها من جهود أسهمت في تحقيق نجاح موسم الحج لعام 1444هـ، وجسدت الإخلاص والتفاني في القيام بهذا الواجب العظيم.

واطّلع المجلس على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا، ولقائه بالرئيس إيمانويل ماكرون.



وذكرت الصحيفة، جاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام المساهمات العقارية بوصفه خطوة رئيسية نحو إحداث توازن في سوق العقارات المحلية، وذلك من خلال زيادة المعروض ومواجهة الطلب المتنامي، وإيجاد قنوات استثمارية وتمويلية جديدة أمام المستثمرين في القطاع.

وتعد المساهمات العقارية من أقدم القوالب الاستثمارية والتطويرية في البلاد في قطاع التطوير العقاري، وهي عبارة عن مشروع تطوير عقاري تشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، وذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغيرها من الاستخدامات، ثم بيع وإنهاء المساهمة.

والمساهمات العقارية مختلفة عن الصناديق الاستثمارية العقارية. وكانت في السابق مقتصرة على تطوير البنى التحتية للأراضي الخام، ولكنها امتدت لتطوير البنى الفوقية من إيجاد وحدات عقارية مختلفة الاستخدامات مما ساهم في زيادة المعروض أمام موجات الطلب المتزايدة في المملكة.

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، يقدم الغربيون خطة التزامات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا، الأربعاء، في اليوم الثاني من قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) سببت خيبة أمل للرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي كان يأمل في الحصول على جدول زمني محدد لانضمام بلاده إلى الحلف.

وتناول زيلينسكي الذي انتقد بشدة قادة دول الناتو بسبب نقص إرادتهم في انضمام أوكرانيا، العشاء معهم مساء الثلاثاء بعيد تحيته حشدا كبيرا في وسط العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وسيجري الرئيس الأوكراني محادثات مع القادة الأربعاء. وفي محاولة لطمأنته، يفترض أن تنشر دول مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) بيانا مشتركا حول دعم كييف في السنوات المقبلة.

ولفتت الصحيفة، أكد الجيش الأوكراني أن قتالاً عنيفاً اندلع في شرق البلاد وجنوبها الشرقي، قائلاً إن قواته صدت عشرات الهجمات الروسية هناك.

ويشير الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى أن المراحل الأولى من الهجوم المضاد في هاتين المنطقتين تسير وفق المخطط لها؛ لكنه يعرب عن أمله في أن يكون التقدم أسرع في المنطقتين اللتين تعدان المسرح الرئيسي لحملته لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا.

كما أكدت موسكو وقوع اشتباكات، قالت إنها تمكنت خلالها من الدفاع عن مناطق قريبة من مدينة باخموت المدمرة؛ حيث تقول أوكرانيا إن قواتها تستعيد أراضي.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية أندري كوفاليوف، إن القوات الأوكرانية صدت تقدماً روسياً مدعوماً بقصف مدفعي بالقرب من بلدتين شمال باخموت، استولت عليهما قوات المرتزقة الروسية في أواخر مايو (أيار).

يقول محللون إن تحرير القرية التي تقع على أرض مرتفعة، سيمكن القوات الأوكرانية من حصار القوات الروسية في باخموت.

وعلى الرغم من كل المكاسب التي حققتها أوكرانيا في هجومها المضاد، فلا تزال القوات الروسية تحتفظ بمساحات شاسعة من الأرض بعد أكثر من 500 يوم من الحرب، تشير بعض التقديرات إلى أنها تمثل 17 في المائة من الأراضي الأوكرانية.

ولفتت الصحيفة، إلى ما قالته وزارة الدفاع التايوانية إن القوات الجوية والبحرية الصينية أجرت مناورات واسعة النطاق شاركت فيها مقاتلات وقاذفات وسفن حربية إلى الجنوب والجنوب الغربي من الجزيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تُواصل فيه بكين ضغطها العسكري على تايبيه، لأخذها نحو الإستسلام لها، والإقرار بسيادة الصين على أراضيها القديمة.

كما نوهت الصحيفة، بأنه قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مواطناً إسرائيلياً اختُطف خلال رحلة له في إثيوبيا. ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الخارجية الإسرائيلية تأكيدها أنها تتعامل مع قضية الخطف بالتعاون مع السلطات المحلية.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن المختطف أرسل رسالة صوتية لعائلته قال فيها: «ساعدوني، أنا في وسط الغابة، إنها تمطر»، وعرضت صورة له مع الخاطفين.

في الصحيفة كذلك، وجّه القضاء السنغالي رسمياً، تهمة الإساءة لرئيس الدولة خصوصاً إلى بيرام سولاي ديوب، المعارض للرئيس ماكي سال، كما أعلن محاميه.

وقال المحامي موسى سار، إن ديوب، رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف المعارضة «تحرير الشعب» والقيادي في تحالف «باستيف» وأحد أشد معارضي سال «متهم بأفعال تهدد بطبيعتها السلم العام وبالإساءة إلى رئيس الجمهورية».

من جانبها، قالت صحيفة عكاظ، أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً على المدعو صالح بن سعيد بن علي الكربي - سعودي الجنسية - لاعتناقه المنهج التكفيري، وانتمائه لأحد التنظيمات الإرهابية، وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتستره على ما علمه من تنفيذ العملية الإرهابية في منفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة بشرورة وعلى المشاركين فيها قبل ارتكابها، وتستره على عدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، ومشاركته في الأعمال القتالية في اليمن، وتدربه على الأسلحة.

وبإحالته إلى المحكمة المتخصصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني صالح بن سعيد الكربي، يوم الثلاثاء بتاريخ 23 / 12 / 1444هـ الموافق 11 / 7 / 2023م بمنطقة مكة المكرمة.



ولفتت عكاظ، كشفت رابطة مصنعي السيارات الصينية أن السعودية احتلت المرتبة السادسة كأكثر وجهة لصناعة السيارات الصينية للعام الحالي 2023، إذ تم تصدير نحو 87 ألف سيارة خلال 5 أشهر فقط، بدءا من شهر يناير حتى شهر مايو الماضي.

واحتلت روسيا المرتبة الأولى في استيراد السيارات الصينية، واستوردت نحو 287 ألف سيارة، لتسد الفراغ الذي تركه المصنعون العالميون الذين غادروا السوق بسبب غزو أوكرانيا، وجاءت في المرتبة الثانية المكسيك التي استقبلت نحو 159 ألف سيارة.

ذكرت صحيفة الرياض، شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، في جلسة النقاش الطارئة في مجلس حقوق الإنسان حول حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وألقى وزير الخارجية في بداية الاجتماع كلمةً جدد فيها إدانة المملكة العربية السعودية بشدة قيام المتطرفين بحرق نسخ من المصحف الشريف، مؤكدًا أن هذه الأعمال المستنكرة لا يُمكن قبولها بأي مبررات، وأنها تحرض على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعيةِ لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف.

ذكرت صحيفة الرياض، دانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام مجلس حقوق الإنسان بأشد العبارات، الأعمال الشنيعة المتمثلة في الاعتداء على حرمة وقدسية المصحف الشريف، التي تستهدف أسس الدين الإسلامي وأعمق معاني الإيمان للمسلمين في جميع أنحاء العالم وتنتهك حقوقهم الأساسية.

ولفتت الصحيفة، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية و نجران.