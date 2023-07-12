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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا ما فعله هبوط الدولار بأسعار النفط اليوم.. تعرف على ثمن البرميل بالكويت

الدولار
الدولار

هدأت أسعار النفط  في التعاملات اليوم الأربعاء، في ضوء زيادة الطلب بالدول النامية، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وخفض أكبر مصدري النفط في العالم الإمدادات، وهدأ ذلك من المخاوف من تباطؤ اقتصادي يؤدي إلى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.
             
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 79.36 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتاً واحداً إلى 74.82 دولار.
             
وفي هذه الأثناء، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 52 سنتا ليبلغ 80.75 دولار ، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.


وتعرضت الأسعار لضغوط من ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو، وفقاً لبيانات معهد البترول الأمريكي
وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة مخزونات الخام بمقدار 500 ألف برميل.
             

هبوط الدولار


وفي الجلسة السابقة، ارتفع النفط بنحو 2% مدعوماً بهبوط الدولار، وتوقعات بزيادة الطلب العالمي على الخام.

توقعات وكالة الطاقة وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار حالة شح المعروض، التي تشهدها السوق حالياً، في النصف الثاني من 2023، مستشهدةً بالطلب القوي من الصين والدول النامية إلى جانب تخفيضات الإمدادات المعلنة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك من قبل كبار المصدرين السعودية وروسيا.
             
في الوقت نفسه، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الثلاثاء، أن يتجاوز الطلب العرض بمقدار 100 ألف برميل يومياً في 2023 وبواقع 200 ألف في 2024.
             
وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية، اليوم الأربعاء، بحثاً عن دلائل على توقعات أسعار الفائدة، والتي يمكن أن يؤدي ارتفاعها إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط. 
 

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