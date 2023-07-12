استثمارات ألمانية لتطوير الأجهزة والبرامج المدمجة لصناعة السيارات في مصر قريبا

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المقر الجديد لشركة "سايتك سولوشينز" (SEITech Solutions) الرائدة فى تقنيات حلول الثورة الصناعة الرابعة للتطبيقات الصناعية وتطوير الأجهزة والبرامج المدمجة لصناعة السيارات.

وتستهدف شركة "سايتك سولوشينز SEITech Solutions بنهاية العام الحالى؛ تحقيق صادرات رقمية بنحو 15 مليون يورو، وزيادة عدد العاملين بها من 150 مهندسا إلى 300 مهندس، كما تستهدف خلال الـ3 إلى 4 سنوات قادمة الوصول إلى 1000 موظف، ومضاعفة الاستثمارات إلى 1.8 مليار جنيه، وذلك من خلال توسيع وتنويع قائمة عملائها على الصعيدين المحلى والدولى مع التركيز بشكل كبير على جهود تطوير أعمالها بمنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربى.

ويأتى افتتاح المقر الجديد للشركة فى إطار الاتفاقية التى وقعتها الشركة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ضمن مجموعة اتفاقيات مع 29 شركة عالمية بحضور رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر الماضى.

وكان الدكتور عمرو طلعت عقد مباحثات مع مسئولى الشركة الأم سايتك الألمانية SEITech solution Germany خلال زيارته لألمانيا فى مايو الماضى لمناقشة سبل تعزيز استثمارات الشركة فى مصر.

وخلال الافتتاح؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن افتتاح المقر الجديد لشركة "سايتك سولوشينز"SEITech Solutions الرائدة فى مجال صناعة البرمجيات المدمجة للسيارات الحديثة، يأتى كإحدى أهم ثمار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستهدف جعل مصر مركزا فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجال التعهيد.

وقال الوزير إن صناعة البرمجيات المدمجة للسيارات الحديثة تعد أحد المجالات المهمة التى تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اجتذاب شركات عالمية وتشجيع الشركات المصرية للعمل فيها.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن شركة "سايتك سولوشينز" تعمل بالتعاون مع شركة Hella الألمانية الرائدة فى مجال البرمجيات المدمجة للسيارات الحديثة، ولديهم خطة طموحة للتوسع فى التصدير وخلق فرص عمل فى هذا المجال بالغ الأهمية.

وأكد أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات تستهدف التوسع فى البرامج التدريبية لتشمل تخصصات جديدة فى مجال البرمجيات المدمجة وتصميم الإلكترونيات يتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية من أجل توفير الكوادر المصرية المدربة فى التخصصات المطلوبة، خاصة فى المجالات التكنولوجية الجديدة لاجتذاب الشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد لها فى مصر، ومساعدة الشركات فى تحقيق أهدافها.

من جانبه، أعرب صفى الدين خليل، رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية الأم، عن سعادته بتوسعات شركة SEITech Solutions فى مصر، وافتتاح مقر جديد لها بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى الدور الهام والمؤثر الذى تقوم به الشركة فى تطوير وتقديم خدمات الحلول الذكية الداعمة للثورة الصناعة الرابعة وتطوير الأجهزة والبرامج المدمجة لصناعة السيارات، وكذلك دورها فى دعم جهود الحكومة المصرية فى التحول الرقمى لجميع الخدمات الحكومية والصناعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن استراتيجية الشركة ترتكز منذ انطلاق عملياتها فى سوق التكنولوجيا المصرى على دعم الشباب المصرى وتشجيعهم على تحقيق خطواتهم الأولى فى حياتهم المهنية من خلال توفير فرص عمل متميزة، حيث أقامت العديد من الشراكات المختلفة مثل الجامعة الألمانية والجامعة اليابانية لتدريب الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى إقامة علاقات تعاون مثمرة مع كل من معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للاتصالات، ومبادرة بُناة مصر الرقمية، وجامعة مصر للمعلوماتية لدعم قدرات خريجى هذه الجهات وتعزيز تنافسيتهم فى سوق عمل تطوير البرمجيات.

ويعد عملاء وشركاء "سايتك سولوشينز" الرئيسيين هم الشركات الصناعية ومصنعى السيارات محليا وعالميا بفضل توافر المواهب الهندسية المؤهلة على أعلى مستوى، انطلاقا من خطط الشركة لتقديم خدمات من الدرجة الأولى لعملائها، حيث نجحت فى تقديم حلول ذكية وغير مسبوقة فى السوق المصرى لكل من قطاع الصناعة والسيارات.

وتعاونت شركة "سايتك سولوشينز" مع شركة Hella الرائدة فى مجال أجهزة استشعار الرادار عالية الأداء والإلكترونيات لإنشاء مركز تطوير فى مصر يعمل به أفضل الكوادر المتخصصة المصرية، حيث تعد شركة HELLA مورد للسيارات العالمية المدرجة تحت العلامة التجارية الألمانية FORVIA، والتى تتميز بتكنولوجيا الإضاءة عالية الأداء وإلكترونيات القيادة الآلية.

وانطلاقا من حرص الشركة على تطوير مهارات طلبة الجامعات المصرية وتقديم دورات تدريبية بشهادات معتمدة من كبار مزودى التكنولوجيا فى أوروبا، قامت الشركة بإطلاق أول برنامج تدريبى بشهادة معتمدة وهى (CEA) Certified Embedded Associate من شركة Vector العالمية، وهى شركة رائدة فى مجال البرامج المدمجة فى صناعة السيارات لوحدات التحكم والمعالجات الدقيقة.

حضر فعاليات الافتتاح؛ المهندسة شيرين الجندى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتور حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد كبير من كبار المستثمرين الألمان ونخبة من المتخصصين فى إنتاج وتقديم خدمات الحلول التكنولوجية والتطبيقات الذكية فى السوق المصرية.