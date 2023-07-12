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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طلعت مصطفى تقدم عرضًا للاستحواذ على مجموعة فنادق مملوكة لـ«إيجوث» بـ4 محافظات.. مستند

هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تقديم عرض للاستحواذ على حصة مؤثرة في الملكية وحقوق الإدارة لعدد من الفنادق في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.

وذلك عبر شركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية -ICON، الذراع الفندقية المملوكة لمجموعة طلعت مصطفي، من خلال شركاتها التابعة بنسبة 83.3%.

وأوضحت مجموعة طلعت في بيان لإدارة البورصة، أن عرض الاستحواذ على حصة مؤثرة في ملكية وحقوق الإدارة لمحفظة فريدة من الفنادق في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.

ومنها فندق سوفيتيل اولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وفندق سوفوتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتايجنبر التحرير، وشتايجنبر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس، وماريوت القاهرة، وكازينو عمر الخيام.

وأشارت مجموعة طلعت مصطفى إلى أن هذه الفنادق مملوكة حاليا للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “ايجوث”.

وأوضحت طلعت مصطفى أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية المجموعة لترسيخ مكانتها باعتبارها اللاعب الرئيسي في قطاع الفنادق الراقية في مصر.

واستكملت طلعت مصطفى، أن ICON، تهدف إلى تطوير وتحديث المحفظة الجديدة لتتماشى مع أنشطتها القائمة في مجال المشروعات الفندقية الحالية، وبغرض خلق قيمة لمساهميها، من خلال الاستحواذ.

وسينتج من خلال عملية الاستحواذ عند إتمامها ، وصول محفظة ايكون لـ15 فندقًا بإجمالي قاعدة تزيد على 5 آلاف غرفة فندقية، متضنة المشروعات قيد الإنشاء.

كما ستساهم عملية الاستحواذ في تحقيق إيرادات مستقبلية بالعملة الصعبة، وبما يتفق مع استراتيجية المجموعة من تعظيم انشطة الدخل المتكرر للشركة.

وأشارت مجموعة طلعت مصطفى إلى أن عملية الاستحواذ تهدف الي تطوير وتحديث تلك الفنادق بغرض رفع كفاءتها التشغيلية إلى مستويات أعلى.

وذلك ما سيمكنها من اجتذاب نوعية أعلى من السياحة الوافدة لمصر، والذي سينعكس بدوره على زيادة وتعظيم العوائد السياحية من هذه الفنادق عبر زيادة اسعار بيع الغرف مقارنة بمستويات الاسعار الحالية .

وقالت طلعت مصطفى إن لديها خطة طموحة للقيام بعملية تطوير وتحديث كبيرة لهذه الفنادق ضمن عرض الاستحواذ، نظرا لما تتمتع به هذه الفنادق من تنوع المقاصد السياحية.

طلعت مصطفى الفنادق شركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية -ICON فندق سوفيتيل اولد كتراكت أسوان منتجع موفنبيك أسوان فندق سوفوتيل وينتر بالاس الأقصر هشام طلعت مصطفى

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