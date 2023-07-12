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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حصول وحدة تدريب مشترك الهيئة الهندسية على شهادات الإعتماد الدولية "ISO"

حصول وحدة تدريب مشترك
حصول وحدة تدريب مشترك الهيئة الهندسية على شهادات الإعتماد

تحصلت وحدة تدريب مشترك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على شهادة جودة الإدارة طبقاً للمواصفات العالمية "أيزو 9001" لعام 2015 وشهادة جودة المؤسسات التعليمية "أيزو 21001" لعام 2018    وشهادة جودة نظام أمن وسلامة الغذاء "أيزو 22000" لعام 2018.

حصول وحدة تدريب مشترك الهيئة الهندسية على شهادات الإعتماد الدولية "ISO"

الهيئة الهندسية

وخلال مراسم تسليم الشهادات ألقى اللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة أكد فيها حرص القوات المسلحة على تنفيذ جميع المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية والإرتقاء بالمستوى العلمى التخصصى إستناداً على الأسس العلمية المدروسة تماشياً مع التطورات المتلاحقة لطبيعة عمل ومهام الهيئة الهندسية للقوات ربنا المسلحة ودورها فى خدمة الوطن.

يأتث ذلك تتويجاً لجهود القوات المسلحة والدعم الذى توليه للمنظومة العلمية داخل المنشآت التعليمية     ووحدات التدريب التخصصية لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن.

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة.

حصول وحدة تدريب مشترك الهيئة الهندسية على شهادات الإعتماد الدولية "ISO"
الهيئة الهندسية القوات المسلحة ايزو اللواء أحمد العزازي

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