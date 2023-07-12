عضو بالشيوخ: فوز مصر بجائزة أجفند العالمية اعتراف بنجاح مشروع التحول الرقمي

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن فوز وزارة الاتصالات بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية (برنامج الخليج العربي للتنمية) "أجفند" لعام 2022، في مجال "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" عن مشروع "التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة، تأكيد على نجاح مصر في مشروع التحول الرقمي.

وأشار توفيق في تصريحات له اليوم، إلى أن هذه الجائزة تعد اعترافا دوليا بأن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو الاستغلال الأمثل للتطور التكنولوجي، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

وأوضح حسانين توفيق، أن ما تشهده مصر من تطور كبير في الخدمات المقدمة عبر بوابة مصر الرقمية وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين إلكترونيا دليل نجاح للدولة المصرية.

وقال عضو مجلس الشيوخ: "أثبت استغلال التكنولوجيا في تقديم الخدمات توفير الوقت والجهد لجميع المواطنين، وهو ما يضع مصر على الطريق الصحيح بين كافة دول العالم في مجال التطور التكنولوجي".

وطالب توفيق، بالعمل على تذليل العقبات أمام التحول الرقمي، ورفع كفاءة مقدمي الخدمات، وزيادة وعي المواطنين أيضا في هذا الشأن.