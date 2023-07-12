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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هدية ذهب ببلاش| ميكروباصات كينج لونج 2023 بـ مبادرة الإحلال بهذا السعر

أسعار ميكروباص كينج
أسعار ميكروباص كينج لونج موديل 2023

شارك وكيل كينج لونج للميكروباصات بـ مصر في مبادرة إحلال السيارات بمصر، التي أطلقتها الحكومة المصرية من اجل استبدال السيارات المتقادمة والمستعملة بسيارات جديدة، والان يتم تقديم ميكروباصات داخل المبادة لرفع الأعباء عن المصريين ومساعدتهم في الحصول الي سيارات جديدة بدلا من المستعملة .

أسعار ميكروباص كينج لونج موديل 2023 داخل مبادرة الإحلال والتجديد

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سيتم تقديم ميكروباص كينج لونج موديل 2023 داخل المبادرة بدون مقدم، وبتقسيط علي مدة تصل الي 10 سنوات، ويحصل أي احد يقوم بحجز الميكروباص داخل المبادرة علي جنيه ذهب مجانا، وستشمل المبادرة العمل في تلك المحافظات وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والإسماعيلية والشرقية والبحيرة وبني سويف وسوهاج وشرم الشيخ.

- محرك كينج لونج كينج

مقصورة أسعار ميكروباص كينج لونج موديل 2023 داخل مبادرة الإحلال والتجديد

يستمد ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2023 قوته من محرك سعة 2700 سي سي، وينتج قوة 76 حصان، ويستخدم ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، ويخرج عزم دوران يصل الي 180 كم/ساعة، وتصل سرعة ميكروباص كينج لونج كينج القصوى الي 120 كم/ساعة .

- أسعار كينج لونج كينج  بمبادرة الإحلال

أسعار ميكروباص كينج لونج موديل 2023 داخل مبادرة الإحلال والتجديد

الفئة الأولي كان سعرها  480 ألف جنيه، وبعد الحافز الأخضر وصل الي  415 ألف جنيه، وتصل قيمة الحافز الي 65 ألف جنيه.

الفئة الثانية كان سعرها 505 ألف جنيه، وبعد الحافز الأخضر وصل الي  440 ألف جنيه، وتصل قيمة الحافز الي 65 ألف جنيه.

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هدية ذهب ببلاش| ميكروباصات كينج لونج 2023 بـ مبادرة الإحلال بهذا السعر

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