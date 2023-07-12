القبض على موظف بالإدارة الزراعية بالشرقية غسل 10 ملايين جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الإدارات الزراعية بالشرقية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عن تحقيقه كسباً غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون، وقيامهما بمحاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع فى (شراء العقارات والأراضى الزراعية وتأسيس الشركات وشراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بـ (10 مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .





