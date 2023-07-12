لجلب الحبيب.. القبض على دجال الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة شخصية على أحد مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى خلالها المُعلن عن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها وتبين أنه (عاطل - مقيم بمحافظة بالإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين.. بحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامى" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.