برلمانية تتقدم بسؤال للحكومة بشأن شكاوى استلام الأسمدة بكارت الفلاح

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ أسيوط عن شكوى الفلاحين الذين يحملون كارت الفلاح ويصرفون بموجبه مستلزماتهم من الأسمدة وخلافه.

وأوضحت أنه عند توج الفلاحين لاستلام الأسمدة من الجمعية التعاونية الزراعية التابعين لها، وبعدما يقوم الموظف المختص بضرب البطاقة الخاصة بالمزارع في الماكينة المعدة لذلك، يقول له رصيدك صفر، وبذلك لا يتمكن من صرف احتياجاته من الأسمدة والتي لايمكنه الحصول عليها من خارج الجمعية بعد أن تخطى سعرها ٦٠٠ جنيه للشيكارة زنة خمسين كيلو.

وأوضحت السعيد فى بيان صحفى لها أن هذا يحدث بالرغم من أن المزارع أتم تصنيف البطاقة الخاصة به ، مطالبة المسؤولين بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة حتى يتسنى لجميع الفلاحين استلام مستلزماتهم من الأسمدة.