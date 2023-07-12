بعد فرنسا.. رئيس الوزراء الهندي يزور الإمارات

أعلن وزير الخارجية الهندي، فيناي موهان كواترا، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، سيغادر البلاد في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس.

ووفقا لوسائل الإعلام الهندية، سيقوم رئيس الوزراء الهندي أولا بزيارة فرنسا من 13 إلى 14 يوليو بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال كواترا، خلال إحاطة خاصة عن زيارة رئيس الوزراء إلى فرنسا والإمارات العربية المتحدة، إنه "سيغادر رئيس الوزراء ناريندرا مودي صباح الغد لبدء زيارات إلى فرنسا والإمارات العربية المتحدة. وسيكون الجزء الأول هو زيارته إلى فرنسا، وسيصل رئيس الوزراء إلى باريس غدا".

وأشار وزير الخارجية إلى أن الزيارة تعد السادسة لرئيس الوزراء إلى فرنسا.

وأضاف وزير الخارجية الهندي أنه: “بعد انتهاء زيارته إلى فرنسا، سيغادر رئيس الوزراء إلى الإمارات العربية المتحدة ويصل إلى هناك في 15 يوليو، حيث سيلتقي رئيس الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، يتبعه ترحيب احتفالي من خلال المحادثات الصغيرة وغيرها من الأحداث التي نظمت تكريما لزيارته”.