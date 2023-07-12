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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انهيار أسعار الذهب ومفاجأة الأرصاد عن الطقس وأهم معالم سيوة الاثرية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت معظم برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة، على مدار الساعة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

 


خبير أثري: واحة سيوة كنز موارد طبيعية وجنة الصحراء الغربية

قال الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك ما لا يمتلكه الآخرون من آثار وموارد طبيعية، إذ إن واحة سيوة تضم كنوزا حقيقية، مشيرا إلى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء لواحة سيوة تؤكد اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات الري والصرف.


مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: معدل الإنجاب طفلين في المدن والدلتا

قالت نيفين عبيد، مقررة لجنة القضية السكانية فى الحوار الوطني، إنه كلما وضعنا يدينا على الاسباب، كلما كانت فرص الحل المجدية تظهر بشكل أكبر.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “صباح الورد" المذاع عبر فضائية “تن”، أنه تم عقد جلسة واضحة بالحوار الوطني حول تشخيص أسباب الزيادة السكانية، موضحة أنه كان هناك أراء وأطروحات عملية فى قراءة حالة الزيادة السكانية فى مصر.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 12-7-2023

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأربعاء 12-7- 2023.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر


تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن البلاد تشهد البلاد طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

 

الخارجية الأمريكية: ندعم انضمام كييف إلى حلف الناتو مستقبلا

قالت إليزابيث ستيكني، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إنَّ أوكرانيا حققت تقدمًا مهمًا فيما يتعلق بعضويتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي أصبح قويًا من أي وقت مضى.

 

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 12-7-2023

قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 12- 7-2023.

 

بيومي فؤاد وشيري عادل يكشفان لـ شيرين سليمان كواليس أصل الحكاية.. الجمعة

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها "سبوت لايت" المذاع على شاشة "صدى البلد" مع النجم بيومي فؤاد والنجمة شيري عادل، لكشف كواليس الفليم الكوميدي أصل "الحكاية" يوم الجمعة القادمة.

ومن المقرر أن تجري الإعلامية شيرين سليمان خلال البرنامج لقاءات خاصة وحصرية مع أعضاء الكورال الغنائي "فويس باند".

سيوة الذهب الأرصاد حالة الطقس أخبار حالة الطقس اليوم

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