عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نداء شرارة: رفضت التمثيل لهذا السبب.. و«لا فيها عتاب» آخر أعمالي

نداء شرارة
نداء شرارة

صرحت الفنانة  نداء شرارة بأنها ستُطلق آخر أعمالها، وهي أغنية "طمنها" قبل مهرجان جرش بيوم.

وأضافت نداء شرارة، خلال مداخلتها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أنها تتلقى العديد من الآراء والنصائح قبل اختيارها أغانيها، موضحة أنها تقوم بالكتابة والتلحين وليس الغناء فقط، وقامت بذلك في إحدى أغنياتها في الألبوم الجديد بأغنية "ولا فيها عتاب".

ونوهت إلى أنه تم عرض التمثيل عليها في الفترة الأخيرة ولكنها لم تقبل، معقبة: "مش رافضة المبدأ ومش عايزة أدخل مجال معنديش خبرة كافية فيه"، مؤكدة أنها تحتاج أن تطور نفسها وتتعلم ذلك قبل الالتحاق به.

مصر بلدي الثانية 

وأوضحت أنها تتمنى أن تقوم بأدوار كوميدية بجانب حبها للدراما أيضا.

وأكدت أنها ستقوم الفترة القادمة بحفلة في السعودية والأردن، وتقوم بالتحضير لحفلات بمصر باعتبارها "بلدها الثانية". 

وعن ألبومها الجديد، ذكرت أنه سينشر بشكل فردي لكل أغنية وليس بشكل ألبوم.  
 

 

نداء شرارة مهرجان جرش ولا فيها عتاب التمثيل حفلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

المباحث في معهد ناصر.. محامي طبيب الساحل يكشف تفاصيل عن متعلقاته الشخصية

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

وسط تصفيق الجمهور.. ترامب يتعهد بحظر دخول جميع المسلمين إلى الولايات المتحدة

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

ترشيحاتنا

اكتشاف سر غامض بـ المحيط الهندي عمره ملايين السنين .. تفاصيل

أخبار الفن.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. اقتحام شاب مصرى لحفل نجم عالمى.. سر خطير عن علاء عبد الخالق

بعد صناعة الجديد | شوبير يحسم جدل مكان الدرع القديم للدوري

سقوط الجيش.. تحذير أمريكي عاجل من كارثة في أوكرانيا

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

بيان عاجل لـ البيت الأبيض بشأن صاروخ كوريا الشمالية الباليستي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن فيلم باربى

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

قبل القمة 126.. لماذا طلب كولر هذه الطلبات من الخطيب؟| فهل حسم الأمر؟

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ