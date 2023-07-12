نداء شرارة: رفضت التمثيل لهذا السبب.. و«لا فيها عتاب» آخر أعمالي

صرحت الفنانة نداء شرارة بأنها ستُطلق آخر أعمالها، وهي أغنية "طمنها" قبل مهرجان جرش بيوم.

وأضافت نداء شرارة، خلال مداخلتها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أنها تتلقى العديد من الآراء والنصائح قبل اختيارها أغانيها، موضحة أنها تقوم بالكتابة والتلحين وليس الغناء فقط، وقامت بذلك في إحدى أغنياتها في الألبوم الجديد بأغنية "ولا فيها عتاب".

ونوهت إلى أنه تم عرض التمثيل عليها في الفترة الأخيرة ولكنها لم تقبل، معقبة: "مش رافضة المبدأ ومش عايزة أدخل مجال معنديش خبرة كافية فيه"، مؤكدة أنها تحتاج أن تطور نفسها وتتعلم ذلك قبل الالتحاق به.

مصر بلدي الثانية

وأوضحت أنها تتمنى أن تقوم بأدوار كوميدية بجانب حبها للدراما أيضا.

وأكدت أنها ستقوم الفترة القادمة بحفلة في السعودية والأردن، وتقوم بالتحضير لحفلات بمصر باعتبارها "بلدها الثانية".

وعن ألبومها الجديد، ذكرت أنه سينشر بشكل فردي لكل أغنية وليس بشكل ألبوم.

