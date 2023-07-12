8 أيام منها 4 متتالية| الإجازات الرسمية المتبقية خلال شهر يوليو 2023

يبحث قطاع كبير من المواطنين في الوقت الحالي عن الإجازات الرسمية المتبقية من شهر يوليو 2023، حيث ينتظر العاملين العطلة للترويح عن نفسهم أثناء فترة الإجازة من ضغوط العمل والحياة بشكل عام.

وقد شهد محرك جوجل الشهير، بحثا متزايدا عن إجازة رأس السنة الهجرية 2023 وإجازة ثورة يوليو، وسوف يحظى العاملون بالحكومة بعدد وفير من الأيام في الإجازات الرسمية بشهر يوليو.

إجازات شهر يوليو 2023

ويحق لكل عامل سواء في قطاع خاص أو عام أن يحصل على إجازاته كاملة، ومثلما يعمل باجتهاد ويقدم العديد من المجهودات للعمل، يحق له الحصول على الإجازات السنوية بأجر.

كما يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

وتوجد جميع العطلات الرسمية في مصر في معظم شهور السنة، والجهة المنوطة بالإعلان عن العطلات والإجازات هي رئاسة مجلس الوزراء، حيث تصدر بيانات قبل المناسبة التي تحتفي بها الدولة في أيام أو في ساعات، ويكون جميع المواطنين عادة على علم مسبق بها، وكذلك الأمر بالنسبة لموعد الإجازات الرسمية في شهر نوفمبر لعام 2022 وشهر ديسمبر الذي سوف يختتم به العام.

وفي هذا الصدد، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

إجازة 4 أيام مدفوعة الأجر

كما قرر رئيس مجلس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وبخلاف الإجازات الرسمية، هناك العطلات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت في شهر يوليو 2023، وذلك للقطاع الحكومي، وهي كالتالي:

السبت 1 يوليو 2023

الجمعة 7 يوليو 2023

السبت 8 يوليو 2023

الجمعة 14 يوليو 2023

السبت 15 يوليو 2023

الجمعة 21 يوليو 2023

السبت 22 يوليو 2023

الأحد 23 يوليو 2023

الجمعة 28 يوليو 2023

السبت 29 يوليو 2023

ماذا تفعل الإجازات الرسمية بالإنتاج؟

و يقول الدكتور صبري الجندي، خبري التنمية المحلية، إن الدولة المصرية تشمل العديد من الإجازات، من بينها اجازات مناسبات وأعياد وراحة أسبوعية، وتلك الاجازات لا تساعد على الإنتاج، والمواطن يأخذها كنوع للهروب من العمل وليس لمجرد تغير جو العمل.

وأضاف الجندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "نحتاج ترشيد تلك الاجازات، لأنها تؤثر على الانتاج والإنتاجية للمواطن المصري، وكل المؤشرات للإحصائية العالمية تفيد بأن الشعب المصري يكون مجمله غير منتج، وبالتالي لابد ترشيد الاجازات وإعادة اختيار المناسبات التي يتم فيها أخذ إجازة".

وأشار الجندي: "على الحكومة ترشيد نفقاتها، في تلك الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن ضمن هذا الترشيد إعادة النظر في الاجازات مدفوعة الأجر، ولا يمكن المساس بالإجازات الدينية، ولكن هناك العديد من الإجازات يستطيع المرء أن يعمل ويحتفل بها أيضا، وتعطل العمل في المصالح الحكومية والشركات أيام عددية في إجازة عيد الأضحى الماضية".

جدير بالذكر، أن شهري أبريل ويوليو هما أكثر شهور عام 2023 المليئة بالإجازات الرسمية، فقد ضم شهر أبريل 2023 إجازة عيد الفصح القبطي، وإجازة شم النسيم، وإجازة عيد الفطر، وإجازة عيد تحريري سيناء، وكذلك يضم شهر يوليو إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو، وإجازة رأس السنة الهجرية، وإجازة ثورة 23 يوليو.