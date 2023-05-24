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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إجازات شهر يونيو الرسمية باليوم والتاريخ

أجازة
أجازة

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خلال شهر يونيو المقبل خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.

إجازات شهر يونيو 2023

 تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات خلال شهر يونيو المقبل 2023،  كما يلى: 


إجازات شهر يونيو

  1. - وقفة عيد الأضحى المبارك، الثلاثاء 9 ذو الحجة، الموافق 27 يونيه 2023.
  2. - عيد الأضحى المبار، الأربعاء 10 ذو الحجة، الموافق 28 يونيه 2023.
  3. - ثورة 30 يوينو، الجمعة 12 ذو الحجة، الموافق 30 يونيه 2023.

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ويولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريا الموافق 2023/6/18.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31) - 37 دقيقة).
 

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