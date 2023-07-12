سقوط الجيش.. تحذير أمريكي عاجل من كارثة في أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن القوات المسلحة الأوكرانية سيتم تدميرها بالكامل خلال الهجوم المضاد للجيش الروسي.

وأضاف ماكجريجور: "الآن ستحاول القوات المسلحة الأوكرانية إظهار أي بوادر للحياة، لكن الحقيقة هي أنه في حالة حدوث هجوم مضاد روسي، سيتم اجتياح الأوكرانيين. وهم يعرفون ذلك".

وقال إن “القوات الأوكرانية استنفدت ذخيرتها ومعداتها وأفرادها وتفقد جميع الأسلحة الغربية أسرع مما يمكنها استخدامها أو تجديدها”.

وأوضح ماكجريجور، أن "الأوكرانيين سيموتون تحت نيران المدفعية والصواريخ والقذائف الكثيفة، وسيسقط مئات الآلاف من القوات الروسية عليهم".

وفي وقت سابق، قال ماكجريجور، إنه ليس هناك ما يمكن أن يساعد أوكرانيا في كسب الصراع.

وأضاف ماكجريجور: "أوكرانيا ضاعت، أوكرانيا معلقة بخيط رفيع في أسوأ معاني المصطلح. هذه كارثة، أي إمدادات هناك لن تغير أي شيء. لقد فات الأوان، هذه هي النهاية”.

وأشار إلى أنه بسبب الصراع الأوكراني، وكذلك بسبب الانقسام داخل الناتو، فإن العديد من الدول الغربية في حالة من اليأس.

وأوضح ماكجريجور أنه “بالنسبة لأوكرانيا لا يوجد مخرج آخر سوى التفاوض والحصول على ما هو ممكن، لأن كييف ليست في وضع يمكنها من إملاء أي شروط على روسيا”.