اعتراف غير مسبوق من زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن السلطات الأوكرانية تدرك أن البلاد لا يمكن أن تصبح عضوًا في حلف الناتو أثناء استمرار الصراع.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، "نحن أشخاص مناسبون، ونفهم ذلك، يساعدنا الشركاء بالأسلحة، وهذه لحظة بقاء، نحن بحاجة إليها حقًا... أريد أن يفهم الجميع أننا شعب متحضر. أوكرانيا تقاتل من أجب حريتها”.

وأضاف الرئيس الأوكراني: “أنا يتفهم بالتأكيد أنه لا يمكن أن يكون عضوا في الناتو أثناء استمرار الحرب".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى مقر اجتماعات حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلينوس، حيث ألقي كلمة قبيل بدء اجتماعات القمة.

وقال زيلينسكي، إنه سيقاتل لضمان أن تكون الضمانات الأمنية بداية انضمام أوكرانيا لـ حلف الشمال الأطلسي "الناتو".